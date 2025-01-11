6 советов, как создать идеальный интерьер в стиле украинской этники

Украинский этнический стиль не просто узнаваем, но и приобретает все большую популярность в дизайне интерьеров. Сочетание природных материалов, ярких орнаментов и теплых оттенков позволяет создать атмосферу уюта, напоминающую о деревенской жизни и народных традициях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Kupistul.ua рассказывает, как превратить свой дом в настоящий этнический островок.

Природные материалы

Природные материалы - это основа украинского стиля. В деревянной мебели, каменных полах, текстиле из льна или хлопка чувствуется связь с природой. Теплые цвета дерева, грубая текстура камня и натуральные ткани придают интерьеру аутентичности, что напоминает о традиционном украинском быте.

Использование таких материалов позволяет создать домашний уют, в котором каждый элемент напоминает о спокойствии и простоте сельской жизни. Такой интерьер создает ощущение тепла и комфорта, даже в самых современных квартирах.

Природные материалы обязательны для украинского стиля (фото: kupistul.com)

Вышивка и орнаменты

Украинские вышиванки и орнаменты являются неотъемлемой частью этнического стиля. Они не только декоративные, но и несут глубокий символический смысл.

Вышитые рушники, скатерти, наволочки с орнаментами красного, черного и синего цветов добавляют ярких акцентов в интерьер. Вышивка может быть использована на различных поверхностях: от текстиля до керамических изделий и даже мебели.

Вышивка и орнаменты добавляют этнической атмосферы (фото: kupistul.com)

Предметы ручной работы

Один из главных акцентов украинского стиля - это изделия ручной работы. Керамические тарелки, глиняные кувшины, вышитые скатерти или куклы-мотанки становятся прекрасными элементами декора.

Разместите на стенах декоративные тарелки или поставьте керамические горшки на открытые полочки. Эти элементы подчеркивают не только красоту, но и уникальность каждой вещи. Традиционные изделия придают интерьеру аутентичности и изысканности.

Предметы ручной работы прекрасно вписываются в этнический интерьер (фото: kupistul.com)

Растительные мотивы

Украинский этнический стиль тесно связан с природой, и это не только в текстиле, но и в декоре. Растительные орнаменты, такие как петриковка, оживляют интерьер, добавляя ему ярких красок.

Рисунки цветов, листьев и ягод, изображенные на стенах или мебели, создают ощущение близости к природе. Также можно разместить засушенные цветы, полевые растения в вазах или комнатные растения, подчеркивающие природную атмосферу в доме.

Растительные мотивы - часть украинской эстетики (фото: kupistul.com)

Цветовая палитра

Украинский этнический стиль предпочитает теплые, спокойные оттенки в интерьере. Бежевый, белый, коричневый и зеленый цвета создают атмосферу уюта и спокойствия.

Яркие акценты красного и синего добавляют контраста и энергии. Такие цвета часто используются в вышиванках и орнаментах, которые являются важной частью стиля. Гармония этих оттенков добавляет дому тепла, что так важно для создания комфортной обстановки.

Цветовая палитра должна быть спокойной и теплой (фото: kupistul.com)

Использование украинских символов и традиционных мотивов

Для подчеркивания этнического стиля не обязательно перегружать интерьер, достаточно добавить несколько символических элементов. Картины с украинскими пейзажами, постельное белье с вышивкой или традиционные рушники с национальными мотивами придадут интерьеру настоящего колорита.

Также прекрасным акцентом станут ковры с украинскими орнаментами или различные декоративные элементы, несущие в себе глубокий смысл и традиции. Эти детали сделают ваш интерьер неповторимым и настоящим отражением украинской культуры.

Иногда просто использование украинских символов и традиционных мотивов - легкий путь к этническому интерьеру (фото: kupistul.com)