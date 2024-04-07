7 ознак токсичних батьків, які псують життя дітям, навіть не усвідомлюючи цього

Чим відрізняються токсичні батьки від звичайних

Коли люди говорять про токсичних батьків, вони зазвичай описують батьків, які постійно поводяться так, що викликають у своїх дітей почуття провини, страху або обов'язку. Їхні дії - це не поодинокі випадки, а моделі поведінки, які негативно впливають на життя дитини.

Річ у тім, що батьки - люди. А це означає, що вони можуть помилятися, кричати або робити потенційно шкідливі речі для своїх дітей - навіть ненавмисно. Але їхня відмінна риса полягає в тому, щоб покращити ситуацію і все виправити.

Натомість токсичні батьки більше переймаються власними потребами, ніж тим, чи є їхні дії шкідливими або руйнівними. Вони, швидше за все, не проситимуть вибачення - і навіть не визнають, що їхні дії неправильні.

А зловживання чи нехтування, як правило, тривають або прогресують.

Ознаки токсичних батьків

До ознак токсичності, які проявляють батьки, належать:

Врахування тільки своїх потреб

Токсичні батьки часто ставлять власні потреби, бажання і потреби вище за потреби своїх дітей. Вони можуть в першу чергу дбати про свої базові потреби, а про потреби своїх дітей - в останню чергу. Це особливо шкідливо для немовлят і маленьких дітей, які не здатні піклуватися про себе.

Тотальний контроль

Токсичні батьки стають надмірно залученими в життя своїх дітей до того, що це обмежує свободу, незалежність та індивідуальність дитини.

Серед ознак токсичності батьків - втручання в особистий простір дитини і очікування, що діти будуть відповідати уявленням батьків про те, якими вони "повинні" бути, замість того, щоб дати дітям свободу розвивати свої власні інтереси і цілі.

Нарцисизм

Потреба в надмірному захопленні і нарцисизм - ще одна ознака токсичних батьків. Такі батьки очікують, що їхні діти будуть хвалити і захоплюватися ними, і можуть злитися, ображатися і маніпулювати, якщо їм це не вдається.

Такі батьки зазвичай не дають своїм дітям такого ж захоплення і похвали у відповідь.

Маніпуляції батьків - ознака токсичної поведінки (ілюстрація: Freepik)

Відсутність підтримки дитини

Токсичні батьки, як правило, не підтримують вибір, інтереси та досягнення своїх дітей. Для цього може бути багато різних психологічних причин, зокрема заздрість, безвідповідальність або потреба контролювати. Незалежно від цього, це може бути боляче для дітей, які потребують батьківського схвалення.

Відсутність контролю емоцій

Ті батьки, які є токсичними, можуть використовувати дітей як вихід для своїх емоцій. Наприклад, вони можуть виплеснути злість на своїх дітей, коли зляться на чоловіка/дружину. Це може бути болісним і незрозумілим для дітей - і тим паче це не навчить дитину здоровому способу вираження своїх емоцій.

Токсичні батьки не контролюють емоції (ілюстрація: Freepik)

Безвідповідальність

Токсичні батьки не беруть на себе відповідальність за негативні наслідки своєї поведінки - і шукають зовнішні причини, щоб перекласти провину на інших. На жаль, при таких діях батьків діти зазвичай мають найменше контролю.

Токсичні батьки можуть звинувачувати навіть своїх дітей у всіх подіях, замість того, щоб розібратися зі своїм життям.

Маніпуляції

Для токсичних батьків характерна постійна маніпулятивна поведінка - для емоційного примусу дітей до чогось. Вони також можуть використовувати такі тактики, як лестощі або газлайтинг, адже засвоїли, що така маніпулятивна поведінка є прийнятним способом досягти бажаних результатів від інших.

Діти, які живуть у таких родинах, згодом можуть стати жертвами маніпуляторів, тому що вони звикли до такої моделі поведінки.