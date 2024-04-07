7 признаков токсичных родителей, которые портят жизнь детям, даже не осознавая этого

Чем отличаются токсичные родители от обычных

Когда люди говорят о токсичных родителях, они обычно описывают родителей, которые постоянно ведут себя так, что вызывают у своих детей чувство вины, страха или долга. Их действия - это не единичные случаи, а модели поведения, негативно влияющие на жизнь ребенка.

Дело в том, что родители - люди. А это значит, что они могут ошибаться, кричать или делать потенциально вредные вещи для своих детей - даже нечаянно. Но их отличительная черта состоит в том, чтобы улучшить ситуацию и все исправить.

В то же время токсичные родители больше озабочены собственными потребностями, чем тем, являются ли их действия вредными или разрушительными. Они, скорее всего, не будут извиняться - и даже не признают, что их действия неправильны.

А злоупотребления или пренебрежение, как правило, продолжаются или прогрессируют.

Признаки токсичных родителей

К признакам токсичности, которые проявляют родители, относятся:

Учет только своих потребностей

Токсичные родители часто ставят собственные потребности, желания и потребности выше потребностей своих детей. Они могут в первую очередь заботиться о своих базовых потребностях, а о потребностях своих детей - в последнюю очередь. Это особенно вредно для младенцев и маленьких детей, которые не способны заботиться о себе.

Тотальный контроль

Токсичные родители становятся чрезмерно вовлеченными в жизнь своих детей до того, что это ограничивает свободу, независимость и индивидуальность ребенка.

Среди признаков токсичности родителей - вмешательство в личное пространство ребенка и ожидание, что дети будут соответствовать представлениям родителей о том, какими они "должны" быть, вместо того, чтобы дать детям свободу развивать свои собственные интересы и цели.

Нарциссизм

Потребность в чрезмерном восхищении и нарциссизм - еще один признак токсичных родителей. Такие родители ожидают, что их дети будут хвалить и восхищаться ими, и могут злиться, обижаться и манипулировать, если это не удается.

Такие родители обычно не дают своим детям такого же восхищения и ответной похвалы.

Манипуляции родителей - признак токсичного поведения (иллюстрация: Freepik)

Отсутствие поддержки ребенка

Токсичные родители, как правило, не поддерживают выбор, интересы и достижения своих детей. Для этого может быть много разных психологических причин, включая зависть, безответственность или потребность контролировать. Независимо от этого, это может быть больно для детей, нуждающихся в родительском одобрении.

Отсутствие контроля эмоций

Родители, которые являются токсичными, могут использовать детей как выход для своих эмоций. Например, они могут выплеснуть злобу на своих детей, когда злятся на супруга. Это может быть болезненным и непонятным для детей - и тем более это не научит ребенка здоровому способу выражения своих эмоций.

Токсичные родители не контролируют эмоции (иллюстрация: Freepik)

Безответственность

Токсичные родители не берут на себя ответственность за негативные последствия своего поведения - и ищут внешние причины, чтобы переложить вину на других. К сожалению, при таких действиях родителей дети обычно имеют меньше контроля.

Токсичные родители могут винить даже своих детей во всех событиях, вместо того чтобы разобраться со своей жизнью.

Манипуляции

Для токсичных родителей характерно постоянное манипулятивное поведение - для эмоционального принуждения детей к чему-либо. Они также могут использовать такие тактики, как лесть или газлайтинг, ведь усвоили, что такое манипулятивное поведение является приемлемым способом добиться желаемых результатов от других.

Дети, которые живут в таких семьях, могут стать жертвами манипуляторов, потому что они привыкли к такой модели поведения.