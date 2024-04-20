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6 ознак того, що ви залежні від соцмереж

Як розпізнати залежність від соцмереж (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Соцмережі є засобом комунікації, який допомагає залишатись на зв'язку навіть із людьми, які перебувають за тисячі кілометрів від нас. Втім, надмірна прив'язаність до таких ресурсів як Facebook, Instagram чи Х (Twitter) шкодить людям.

Про те, як розпізнати залежність від соцмереж, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Юлії Падун в Instagram.

Які ознаки вказують на залежність від соцмереж

"Якщо ви виявили, що витрачаєте занадто багато часу, перебуваючи в соцмережах, ви не одні такі.⁠ Хоча соціальні мережі спочатку створювалися як спосіб спілкування з друзями та сім’єю, згодом вони перетворилися на всепоглинальне захоплення, яке стосується всіх вікових груп, а у багатьох сформувалася справжня залежність", - каже психолог.

Вона зазначає, що офіційного діагнозу "залежність від соцмереж" не існує.

"Втім, сьогодні зловживання соцмережами стає все більш поширеним явищем і може мати серйозні наслідки для вашого фізичного та психічного здоров’я", - наголошує Падун.

На залежність від соцмереж вказують ці ознаки:

  • ви прокрастинуєте на роботі чи під час навчання через частий перегляд цифрового контенту, новин, соцмереж, відео тощо
  • ви переглядаєте соцмережі навіть під час інших занять, таких як зустрічі з друзями, спілкування із сім'єю, під час обіду чи походу у вбиральню
  • ви звертаєтесь до соцмереж, щоб втекти від реальності чи своїх думок
  • ви дратуєтесь, коли не маєте можливості перевірити соцмережі
  • часто думаєте про соцмережі
  • ви турбуєтесь, що щось станеться, поки ви не онлайн, а ви про це не дізнаєтесь і тому намагаєтесь майже завжди у соцмережах

Залежність від соцмереж шкодить людям (скриншот)

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