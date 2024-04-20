6 признаков того, что вы зависимы от соцсетей

Соцсети являются средством коммуникации, которое помогает оставаться на связи даже с людьми, находящимися в тысячах километров от нас. Но чрезмерная привязанность к таким ресурсам как Facebook, Instagram или Х (Twitter) вредит людям.
О том, как распознать зависимость от соцсетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Юлии Падун в Instagram.
"Если вы обнаружили, что тратите слишком много времени, находясь в соцсетях, вы не одни такие. Хотя социальные сети изначально создавались как способ общения с друзьями и семьей, впоследствии они превратились во всепоглощающее увлечение, которое касается всех возрастов, а в многих сформировалась подлинная зависимость", - говорит психолог.
Она отмечает, что официального диагноза "зависимость от соцсетей" не существует.
"Впрочем, сегодня злоупотребление соцсетями становится все более распространенным явлением и может иметь серьезные последствия для вашего физического и психического здоровья", - отмечает Падун.
На зависимость от соцсетей указывают эти признаки:
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