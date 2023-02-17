7 признаков того, что ребенок вырастет нарциссом из-за поведения родителей

Нарциссическое воспитание - это не восхваление в социальных сетях. Это один из самых токсичных способов воспитания детей. Родителям-нарциссам трудно разрешить своим детям стать самими собой или удовлетворить собственные потребности.

Об этом пишет семейный психолог Рамани Дурвасула в статье для CNBC .

Они видят своего ребенка как источник самоутверждения

Нарциссы часто громко кичатся своими детьми, когда те забивают победный гол или участвуют в школьном представлении. Вы можете увидеть, как они постоянно хвастаются в интернете или вспоминают красоту, талант своего ребенка в разговоре.

Если что-либо не касается достижений их ребенка, они отстраняются от разговора. Обычно они видят в нем инструмент для удовлетворения этих потребностей.

Они стесняются эмоций своего ребенка

Нарциссы часто бывают злыми и агрессивными, когда испытывают разочарование. Если они считают, что их ребенок дерзит, они могут дать нездоровую реакцию. Эти реакции могут проявляться в виде криков, внезапных приступов ярости или, в более серьезных случаях, физического насилия.

В то же время эмоции других людей могут вызвать у нарциссических людей дискомфорт, и они могут попирать их. Они могут стыдить своего ребенка, заставляя его вообще не делиться своими эмоциями.

Они всегда ставят собственные потребности на первое место

Иногда взрослым нужно поставить на первое место проблемы реального мира. Но самовлюбленные родители ожидают от своих детей самопожертвования, чтобы они делать все, что пожелают.

К примеру, если родители любят парусный спорт, то их дети должны ходить на парусный спорт каждые выходные.

Они не чувствуют границ

Родители-нарциссы могут быть достаточно навязчивыми. Они могут задавать навязчивые вопросы или критически относиться к своему ребенку, комментируя вес, внешний вид или другие атрибуты.

Они выбирают фаворитов

Если в семье несколько детей, родители-нарциссы могут выбирать того ребенка, которого они якобы больше любят. Это может заставить детей чувствовать себя некомфортно, нелояльно и психологически небезопасно.

Дети начнут верить, что им нужно согласиться с самовлюбленным отцом или произвести впечатление на него во избежание его гнева и сохранить хорошую репутацию в семье.

Они перекладывают вину на своих детей

Нарциссы нуждаются в чувстве идеальности, поэтому они избегают ответственности за собственные ошибки и обвиняют своих детей. Они могут быть жестокими, когда чувствуют свою вину, поэтому вымещают свою злобу на детях.

Со временем дети родителей-нарциссов усваивают эти комментарии и начинают винить себя во всем.

Они ожидают, что ребенок будет опекуном

В молодом возрасте самовлюбленные родители говорят о том, что их ребенок должен заботиться о них. Впоследствии это начинает распространяться даже на взрослую жизнь. Тогда родители начинают манипулировать детьми, говоря, что раньше они их обеспечивали, значит теперь очередь детей.