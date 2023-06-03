7 ознак того, що чоловік звичайнісінький сексист, а не "мачо"

Що таке сексизм, і "з чим його їдять"

Сексизм - упередження чи дискримінація людей через їхню стать або гендер. Це поняття пов'язане зі стереотипами та гендерними ролями.

Сексизм може включати віру в природну вищість; конструюється системною суспільною недооцінкою чи упередженнями щодо певної статі. Також він проявляється в диспропорції влади, прав та можливостей між статями.

Наслідками сексизму є гендерна нерівність у різних сферах людської діяльності, особливо на робочому місці.

Людина, що підтримує ідеї сексизму, називається сексистом, або сексисткою.

Якщо говорити простіше, це віра в те, що "всі чоловіки - козли", що "всі жінки - стерво". Або ж переконання, що обов'язок жінки - мити посуд і готувати, а чоловіка - заробляти і забивати цвяхи.

Такі установки, особливо в нашому толерантному суспільстві, не тільки шкодять соціальній взаємодії, а й виглядять просто смішно.

Як зрозуміти, що чоловік - сексист

Як пише Telegram-канал Інтим, зіткнутися з сексизмом можуть усі, але системно страждають саме жінки, тому що їм приписують підлеглий стан в ієрархії "за природою".

Це нерідко призводить до зневажливого ставлення і навіть до насильства. Тому жінці краще розпізнати сексиста заздалегідь, хоча це не так просто.

Ось ознаки звичайнісінького сексиста

Він спирається на ґендерні стереотипи. Якщо почули щось типу "Усі жінки зраджують/пиляють/стерво", будьте впевнені, він - сексист.

Він дивується, якщо ви не відповідаєте гендерним стереотипам. Ви кажете, що не любите готувати, і він підводить брову?

Він хвалить вас, порівнюючи з іншими жінками. От у вас талія тонша, ніж у "колеги з ідеальною фігурою", чи котлети смачніші, ніж у колишньої...

Він коментує жіночу зовнішність. Ви йдете вулицею і чуєте відгуки (позитивні чи негативні) про фігуру незнайомих дівчат?

Він знецінює жіночі досягнення. Ви розповідаєте, як вас похвалили і підвищили на роботі, а у відповідь отримаєте щось типу, "Ой, та що ти там робиш таке, сидиш, в монітор дивишся..."

Він хвалиться кількістю жінок. Чоловік із захопленням розповідає про свої перемоги, навіть не думаючи, що відчували дівчата, від яких він втік після першої ж ночі?

Він вважає жінок ворогами. Він злісно відгукується про колишню, говорить погано про маму чи заводить суперечку з бабусею в черзі. Будьте певні, рано чи пізно ворогом станете і ви...

