7 признаков того, что мужчина самый обычный сексист, а не "мачо"

Что такое сексизм, и "с чем его едят"

Сексизм - предубеждение или дискриминация людей из-за их пола или гендера. Это понятие связано со стереотипами и гендерными ролями.

Сексизм может включать веру в естественное превосходство, конструируется системной общественной недооценкой или предубеждениями по поводу определенного пола. Также он проявляется в диспропорции властей, прав и возможностей между полами.

Последствиями сексизма является гендерное неравенство в разных областях человеческой деятельности, особенно на рабочем месте.

Человек, поддерживающий идеи сексизма, называется сексистом или сексисткой.

Если говорить проще, это вера в то, что "все мужчины - козлы", что "все женщины - стервы". Или же убеждение, что обязанность женщины - мыть посуду и готовить, а мужчины - зарабатывать и забивать гвозди.

Такие установки, особенно в нашем толерантном обществе, не только вредят социальному взаимодействию, но и выглядят просто смешно.

Как понять, что мужчина - сексист

Как пишет Telegram-канал Інтим, столкнуться с сексизмом могут все, но системно страдают именно женщины, потому что им приписывают подчиненное состояние в иерархии "по природе".

Это нередко приводит к пренебрежительному отношению и даже к насилию. Поэтому женщине лучше распознать сексиста сразу, хотя это не так просто.

Вот признаки самого обычного сексиста

Он опирается на гендерные стереотипы. Если услышали что-то типа "Все женщины изменяют/пилят/стервы", будьте уверены, он - сексист.

Он удивляется, если вы не отвечаете гендерным стереотипам. Вы говорите, что не любите готовить, и он приподнимает бровь?

Он хвалит вас, сравнивая с другими женщинами. Вот у вас талия тоньше, чем у "коллеги с идеальной фигурой", или котлеты вкуснее, чем у бывшей...

Он комментирует женскую внешность. Вы идете по улице и слышите отзывы (положительные или отрицательные) о фигуре незнакомых девушек?

Он обесценивает женские заслуги. Вы рассказываете, как вас похвалили и повысили на работе, а в ответ получите что-то типа, "Ой, что ты там делаешь такое, сидишь, в монитор смотришь..."

Он хвастается количеством женщин. Мужчина с восхищением рассказывает о своих победах, даже не думая, что чувствовали девушки, от которых он скрылся после первой же ночи?

Он считает женщин врагами. Он злобно отзывается о бывшей, говорит плохо о маме или заводит спор с бабушкой в очереди. Будьте уверены, рано или поздно врагом станете и вы...