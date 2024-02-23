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6 особистих кордонів, яких слід дотримуватися у стосунках, щоб не втратити себе

Які особисті кордони не можна порушувати у стосунках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Особисті кордони - відіграють величезне значення у стосунках. Кохання часто не знає меж, тому дуже важливо встановити та підтримувати певні межі, щоб зберегти взаємну повагу та емоційне благополуччя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit.

Експерти назвали життєво важливі кордони, які повинні залишатися недоторканими.

Повага до особистого простору

Коли проводите кожну мить з партнером, то немає особистого простору. 

Мати власний простір не означає, що ви не любите свого партнера. Це означає, що ви поважаєте індивідуальність один одного. Вам обом потрібен час, щоб зайнятися своїми хобі, провести час з друзями або просто відновити сили на самоті.

Збереження особистості

Коли ви відчуваєте, що втрачаєте себе у стосунках, то це важливий сигнал. Деякі люди наскільки вписуються у світ свого партнера, забуваючи при цьому, хто вони є.

Тому дуже важливо зберігати свою ідентичність навіть під час стосунків. Ваша думка, інтереси та мрії важливі так само, як і вашого партнера.

Фінансова незалежність

Навіть якщо ви та ваш партнер вирішите розділити витрати, збереження фінансової незалежності має важливе значення. Йдеться не лише про те, щоб мати власні гроші, а й про те, щоб відчувати себе захищеним.

Дослідження показало, що фінансові розбіжності є найсильнішим провісником розлучення. Життєво важливо вести відкриті та справедливі дискусії про грошові питання, не відчуваючи загрози чи контролю.

Коли мова заходить про фінанси у стосунках, це стосується взаємної поваги та розуміння.

Здорове спілкування 

Важливо пам'ятати, що висловлювати свої почуття, страхи та очікування - це нормально. Йдеться не лише про розмову, а й про те, щоб слухати та розуміти один одного. 

Це основа міцних, повних любові стосунків.

Прийміть відмінності

Це природно мати розбіжності з партнером, адже немає двох однакових людей. 

Потрібно поважати ці відмінності і не намагатися змінити свого партнера, щоб він відповідав вашому ідеальному образу. Натомість дивіться на ці відмінності як на шанс навчатися та рости разом.

Зберігайте вашу дружбу недоторканою

Часто люди нехтують друзями, тому що дуже захоплені стосунками. Однак, дуже важливо підтримувати дружбу поза межами романтичних стосунків.

Ваші друзі можуть давати підтримку та інший погляд на життя, який може освіжати. Тому, навіть коли ви глибоко закохані, не відмовляйтеся від друзів.

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