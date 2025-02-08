Їх стає все більше і у них є своя таємна мова. 7 фактів про близнюків, які вас вразять

Близнюки завжди привертали увагу своєю унікальністю. У них особливий зв’язок, схожі риси та цікаві феномени, які наука досі вивчає. Деякі з цих явищ настільки дивовижні, що здаються фантастичними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає сім незвичайних фактів про близнюків, які точно вас здивують.

Таємна мова близнюків

Деякі близнюки в дитинстві вигадують власну мову, зрозумілу тільки їм. Вона складається з вигаданих слів, жестів і звуків. Це явище називається криптофазія, і воно зазвичай зникає з віком.

Дослідники вважають, що така мова з’являється через їхню тісну взаємодію з перших днів життя. Особливо часто криптофазію помічають у близнюків, які ростуть без інших дітей. Це ще один доказ унікального зв’язку між ними.

Чому близнюків стає більше й більше

У ХХІ столітті кількість народжень близнюків зросла майже втричі. Це пов’язано з розвитком технологій штучного запліднення, коли імплантують одразу кілька ембріонів. Крім того, у жінок після 30 років підвищується ймовірність завагітніти двійнею природним шляхом.

Важливу роль відіграють і гормональні препарати, які впливають на овуляцію. Через це у деяких країнах народження близнюків стало майже вдвічі частішим, ніж кілька десятиліть тому. Вчені уважно вивчають цей феномен, адже він змінює демографію світу.

Близнюки, яких розлучили, але вони все одно схожі

Є багато випадків, коли близнюки росли окремо в різних сім’ях, але все одно мали однакові звички, захоплення та навіть стиль одягу. Це підтверджує, що генетика відіграє величезну роль у формуванні характеру.

Деякі з них вибирали однакові професії, одружувалися на жінках із тим самим ім’ям або називали дітей однаково. Такі історії дивують навіть науковців. Вони підіймають питання, що важливіше у вихованні людини - гени чи середовище?

Хто такі дзеркальні близнюки

Приблизно у 25% однояйцевих близнюків є дзеркальні особливості. Наприклад, якщо в одного родимка на правій руці, то в іншого вона буде на лівій. Так само може бути з домінантною рукою або навіть напрямком росту волосся.

Це трапляється, якщо ембріон ділиться пізніше, ніж зазвичай. Такий феномен ще раз доводить, наскільки складні процеси відбуваються під час внутрішньоутробного розвитку.

Близнюки у певних рисах дуже відрізняються від "звичайних" людей (фото: Freepik.com)

Відбитки пальців у близнюків різні

Хоча ДНК однояйцевих близнюків однакова, їхні відбитки пальців відрізняються. Це відбувається тому, що на їх формування впливають не лише гени, а й умови в матці.

Навіть найменші зміни в середовищі можуть вплинути на малюнок шкіри на кінчиках пальців. Цей факт широко використовується в криміналістиці, адже навіть у генетично ідентичних людей відбитки унікальні. Відмінності у відбитках формуються ще до народження.

Близнюки від різних батьків

Хоча це дуже рідкісний випадок, бувають близнюки, які мають різних батьків. Це можливо, якщо під час одного циклу у жінки дозрівають дві яйцеклітини, і вони запліднюються сперматозоїдами від різних чоловіків.

Такий феномен називається гетеропатернальна суперфекундація. Він трапляється вкрай рідко, але задокументовані випадки все ж є. Це одна з найбільш незвичайних аномалій у людській репродукції.

Близнюки спілкуються ще до народження

Науковці з’ясували, що близнюки починають взаємодіяти ще в утробі матері. Вже на 14-му тижні вагітності вони можуть торкатися один одного, а пізніше навіть обійматися. На 18-му тижні вони починають реагувати на рухи брата або сестри.

Це означає, що їхній зв’язок формується задовго до народження. Вчені вважають, що такі взаємодії можуть впливати на їхню поведінку в майбутньому.