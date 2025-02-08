Их стает все больше и у них есть свой тайный язык. 7 фактов о близнецах, которые вас поразят

Близнецы всегда привлекали внимание своей уникальностью. У них особая связь, схожие черты и интересные феномены, которые наука до сих пор изучает. Некоторые из этих явлений настолько удивительны, что кажутся фантастическими.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает семь необычных фактов о близнецах, которые точно вас удивят.

Тайный язык близнецов

Некоторые близнецы в детстве придумывают собственный язык, понятный только им. Он состоит из вымышленных слов, жестов и звуков. Это явление называется криптофазия, и оно обычно исчезает с возрастом.

Исследователи считают, что такая речь появляется из-за их тесного взаимодействия с первых дней жизни. Особенно часто криптофазию замечают у близнецов, которые растут без других детей. Это еще одно доказательство уникальной связи между ними.

Почему близнецов становится больше и больше

В ХХІ веке количество рождений близнецов выросло почти втрое. Это связано с развитием технологий искусственного оплодотворения, когда имплантируют сразу несколько эмбрионов. Кроме того, у женщин после 30 лет повышается вероятность забеременеть двойней естественным путем.

Важную роль играют и гормональные препараты, которые влияют на овуляцию. Из-за этого в некоторых странах рождение близнецов стало почти вдвое чаще, чем несколько десятилетий назад. Ученые внимательно изучают этот феномен, ведь он меняет демографию мира.

Близнецы, которых разлучили, но они все равно похожи

Есть много случаев, когда близнецы росли отдельно в разных семьях, но все равно имели одинаковые привычки, увлечения и даже стиль одежды. Это подтверждает, что генетика играет огромную роль в формировании характера.

Некоторые из них выбирали одинаковые профессии, женились на женщинах с тем же именем или называли детей одинаково. Такие истории удивляют даже ученых. Они поднимают вопрос, что важнее в воспитании человека - гены или среда?

Кто такие зеркальные близнецы

Примерно у 25% однояйцевых близнецов есть зеркальные особенности. Например, если у одного родинка на правой руке, то у другого она будет на левой. Так же может быть с доминантной рукой или даже направлением роста волос.

Это случается, если эмбрион делится позже, чем обычно. Такой феномен еще раз доказывает, насколько сложные процессы происходят во время внутриутробного развития.

Близнецы в определенных чертах очень отличаются от "обычных" людей (фото: Freepik.com)

Отпечатки пальцев у близнецов разные

Хотя ДНК однояйцевых близнецов одинакова, их отпечатки пальцев отличаются. Это происходит потому, что на их формирование влияют не только гены, но и условия в матке.

Даже малейшие изменения в среде могут повлиять на рисунок кожи на кончиках пальцев. Этот факт широко используется в криминалистике, ведь даже у генетически идентичных людей отпечатки уникальны. Различия в отпечатках формируются еще до рождения.

Близнецы от разных родителей

Хотя это очень редкий случай, бывают близнецы, которые имеют разных родителей. Это возможно, если во время одного цикла у женщины созревают две яйцеклетки, и они оплодотворяются сперматозоидами от разных мужчин.

Такой феномен называется гетеропатернальная суперфекундация. Он случается крайне редко, но задокументированные случаи все же есть. Это одна из самых необычных аномалий в человеческой репродукции.

Близнецы общаются еще до рождения

Ученые выяснили, что близнецы начинают взаимодействовать еще в утробе матери. Уже на 14-й неделе беременности они могут касаться друг друга, а позже даже обниматься. На 18-й неделе они начинают реагировать на движения брата или сестры.

Это означает, что их связь формируется задолго до рождения. Ученые считают, что такие взаимодействия могут влиять на их поведение в будущем.