7 невдаліших людей у світі: втрачені мільярди та жертви метеорита

Усі ми іноді вважаємо себе трохи невдахами - особливо, якщо щось раптово йде не так. Але абсолютно усі наші проблеми здаватимуся нічим, якщо прочитати історії Великих Невдах. Кому з людей так не пощастило, що це здається неймовірним?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на матеріал сайту How Stuff Works про людей, яки стали чемпіонами у невдачах.
Рон Вейн був третім, менш відомим співзасновником компанії Apple разом із Стівом Джобсом та Стівом Возняком.
У 1976 році, коли молоді Джобс і Возняк мали великі ідеї, але мало бізнес-досвіду, вони запросили Вейна для допомоги з документацією. Вейн створив перший договір Apple і навіть розробив перший логотип компанії. Але через 12 днів після заснування він вирішив покинути Apple, продавши свою частку за 2300 доларів.
Якби Вейн залишився, його частка сьогодні оцінювалась би у 100 мільярдів доларів. Вейн також продав оригінальний договір Apple за 500 доларів, який пізніше був проданий на аукціоні за 1,59 мільйона доларів.
Цутому Ямагучі - один з небагатьох людей, які пережили обидві атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році.
6 серпня він перебував у Хіросімі у відрядженні, коли вибухнула бомба "Малюк". Ямагучі вижив, але отримав серйозні опіки та травми. Наступного дня він повернувся додому в Нагасакі, де 9 серпня був свідком вибуху другої бомби "Товстун".
Ямагучі мовчав про свій досвід до старості, а потім став активістом за відмову від ядерної зброї. Він вважав, що його доля - дожити, щоб розповісти про жахи війни.
Піт Бест був першим ударником The Beatles, але його звільнили перед тим, як гурт досяг світової слави. Бест грав із Джоном Ленноном, Полом Маккартні та Джорджем Гаррісоном у ранні роки гурту, але перед записом їхнього першого синглу його замінили на Рінго Стара.
Після звільнення Бест намагався покінчити життя самогубством, але згодом створив власний гурт і отримав пізніші роялті за ранні записи The Beatles.
Мелані Мартінез зіткнулася з нещастям втратити п'ять будинків через п'ять різних ураганів у Луїзіані. Після кожної катастрофи вона відновлювала свій дім, але стихії - від урагану "Бетсі" до "Айзека" - знову й знову знищували її майно.
Навіть після участі у телевізійному шоу, яке подарувало їй ремонт, її будинок знову було зруйновано. Вона жартувала, що мріє переїхати до будинку на пагорбі, щоб уникнути нових лих.
Британське подружжя Джейсон і Дженні Кернс-Лоренс, яке в 2000-х роках відзначило низку невдалих міжнародних відпусток, зазнало трьох найбільших терористичних атак десятиліття.
Перша сталася під час їхньої поїздки до Нью-Йорка 11 вересня 2001 року, коли терористи протаранили два літаки у вежі Всесвітнього торгового центру, забравши життя більше ніж 2,700 людей.
Через кілька років Джейсон і Дженні вирушили до Лондона в липні 2005 року. Через день після їхнього прибуття четверо терористів вчинили напад на лондонське метро, убивши 52 особи та поранивши понад 700.
У 2008 році подружжя вирушило до Мумбаю, Індія, де терористи знову завдали удару, відкривши вогонь по розкішному готелю та залізничній станції. Загинуло 174 людини. Можна тільки припустити, що Джейсон і Дженні потрапили до списку спостереження ЦРУ на все життя.
У 1954 році Енн Годжес з Алабами стала першою людиною, яку вразив метеорит. Камінь вагою 3,8 кілограма пробив дах її будинку і вдарив її в стегно.
Хоча Годжес отримала лише синці, цей випадок приніс їй непрохану славу. Вона зіткнулася з медійним тиском і судовою справою з орендодавцем за право володіння метеоритом.
Зрештою, вона виграла справу, але так і не змогла продати його, що привело до нервового зриву та розлучення.
У 2011 році все місто Содето виграло лотерею, крім одного чоловіка, який не грав.
Кожного Різдва в маленькому іспанському сільському містечку Содето асоціація домогосподарок (група, що представляє власників житла в містечку) ходить по домівках, продаючи лотерейні білети як засіб збору коштів для громадських заходів.
У 2011 році джекпот досяг $950 мільйонів - найбільший за всю історію. Попри це, деякі мешканці Содето не захотіли витрачати $26 за білет, але оскільки гроші йшли на добру справу, кожна з 70 родин у містечку скинулася, купуючи хоча б частину білета.
Однак один чоловік не долучився. Кінорежисер Костіс Міцотакіс жив за межами містечка у старій коморі, яку він реставрував, і жінки з асоціації домогосподарок не встигли туди дістатися того року.
Попри мізерні шанси, Содето виграло джекпот, і кожна з родин села отримала виграш від $130,000 на нижньому рівні до кількох мільйонів на верхньому. Міцотакіс, швидко названий найбільш невдалим чоловіком у світі, прийняв це все з добрим настроєм.
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