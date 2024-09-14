7 самых неудачливых людей в мире: потерянные миллиарды и жертвы метеорита

Рон Уэйн: потерянные миллиарды

Рон Уэйн был третьим, менее известным соучредителем компании Apple вместе со Стивом Джобсом и Стивом Возняком.

В 1976 году, когда молодые Джобс и Возняк имели большие идеи, но мало бизнес-опыта, они пригласили Уэйна для помощи с документацией. Уэйн создал первый договор Apple и даже разработал первый логотип компании. Но через 12 дней после основания он решил покинуть Apple, продав свою долю за 2300 долларов.

Если бы Уэйн остался, его доля сегодня оценивалась бы в 100 миллиардов долларов. Уэйн также продал оригинальный договор Apple за 500 долларов, который позже был продан на аукционе за 1,59 миллиона долларов.

Цутому Ямагучи: дважды пережил атомные взрывы

Цутому Ямагучи - один из немногих людей, переживших обе атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

6 августа он находился в Хиросиме в командировке, когда взорвалась бомба "Малыш". Ямагучи выжил, но получил серьезные ожоги и травмы. На следующий день он вернулся домой в Нагасаки, где 9 августа был свидетелем взрыва второй бомбы "Толстяк".

Ямагучи молчал о своем опыте до старости, а затем стал активистом за отказ от ядерного оружия. Он считал, что его судьба - дожить, чтобы рассказать об ужасах войны.

Цутому Ямагучи (фото: Reddit)

Пит Бест: ударник, не ставший знаменитым из The Beatles

Пит Бест был первым ударником The Beatles, но его уволили перед тем, как группа достигла мировой славы. Бест играл с Джоном Ленноном, Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном в ранние годы группы, но перед записью их первого сингла его заменили на Ринго Стара.

После освобождения Бест пытался покончить жизнь самоубийством, но впоследствии создал собственную группу и получил позднее роялти за ранние записи The Beatles.

Мелани Мартинез: пять домов, уничтоженных ураганами

Мелани Мартинез столкнулась с несчастьем потерять пять домов из-за пяти разных ураганов в Луизиане. После каждой катастрофы она восстанавливала свой дом, но стихии - от урагана "Бетси" до "Айзека" - снова и снова уничтожали ее имущество.

Даже после участия в телевизионном шоу, подарившем ей ремонт, ее дом снова был разрушен. Она шутила, что мечтает переехать в дом на холме, чтобы избежать новых бед.

Джейсон и Дженни Кернс-Лоренс: три отпуска - три террористические атаки

Британские супруги Джейсон и Дженни Кернс-Лоренс, которые в 2000-х годах отметили ряд неудачных международных отпусков, подверглись трем крупнейшим террористическим атакам десятилетия.

Первая произошла во время их поездки в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, когда террористы протаранили два самолета в башне Всемирного торгового центра, унеся жизни более 2,700 человек.

Через несколько лет Джейсон и Дженни отправились в Лондон в июле 2005 года. Через день после их прибытия четверо террористов совершили нападение на лондонское метро, убив 52 человека и ранив более 700 человек.

В 2008 году супруги отправились в Мумбай, Индия, где террористы снова нанесли удар, открыв огонь по роскошной гостинице и железнодорожной станции. Погибли 174 человека. Можно только предположить, что Джейсон и Дженни попали в список наблюдения ЦРУ на всю жизнь.

Энн Годжес: единственный человек, в который попал метеорит

В 1954 году Энн Годжес из Алабамы стала первым человеком, которого поразил метеорит. Камень весом 3,8 килограмма пробил крышу ее дома и ударил ее в бедро.

Хотя Годжес получила только синяки, этот случай принес ей незваную славу. Она столкнулась с медийным давлением и судебным делом с арендодателем за право владения метеоритом.

В конце концов она выиграла дело, но так и не смогла продать его, что привело к нервному срыву и разводу.

Энн Годжес и синяк от метеорита (фото: National Geographic)

Костис Мицотакис: единственный житель в городе, не купивший выигрышный лотерейный билет

В 2011 году весь город Содето выиграл лотерею, кроме одного не игравшего мужчины.

Каждое Рождество в маленьком испанском сельском городке Содето ассоциация домохозяек (группа, представляющая владельцев жилья в городке) ходит по домам, продавая лотерейные билеты как средство сбора средств для общественных мероприятий.

В 2011 году джекпот достиг $950 миллионов - самый большой за всю историю. Несмотря на это, некоторые жители Содето не захотели тратить $26 за билет, но поскольку деньги уходили на доброе дело, каждая из 70 семей в городе сбросилась, покупая хотя бы часть билета.

Однако один мужчина не приобщился. Кинорежиссер Костис Мицотакис жил за пределами городка в старом амбаре, который он реставрировал, и женщины из ассоциации домохозяек не успели туда добраться в том году.

Несмотря на скудные шансы, Содето выиграло джекпот, и каждая из семей села получила выигрыш от $130,000 на нижнем уровне до нескольких миллионов на верхнем. Мицотакис, быстро названный самым неудачным мужчиной в мире, принял это все с хорошим настроением.