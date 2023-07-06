UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 несподіваних ефектів смородини на здоров'я, про які ви навіть не здогадувались

Чим корисна смородина (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Уже розпочався сезон смородини. Цю літню ягоду люблять багато українців. Але чим вона корисна для організму та як саме впливає на здоров'я?

Про це розповіли на сторінці Міжнародної школи дієтології в Instagram.

Багате джерело антиоксидантів

Смородина містить високі рівні антоціанів, флавоноїдів та вітаміну С, які разом допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та захищати клітини від ушкоджень.

Підтримка імунної системи

Завдяки своєму високому вмісту вітаміну С, смородина може допомагати зміцнити імунну систему та запобігти різноманітним інфекціям та захворюванням.

Зниження запалення

Антиоксиданти й флавоноїди мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі.

Поліпшення зору

Високий вміст вітаміну С та антоціанів може підтримувати здоров'я очей, знизуючи ризик виникнення різних проблем із зором.

Підтримка серцево-судинної системи

Ягоди місять антоціани, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та підтримувати здоров'я серця.

Поліпшення травлення

Волокна, що містяться у смородині, можуть допомогти покращити перистальтику кишківника, запобігаючи закрепам і допомагаючи підтримати здоров'я травної системи.

Підтримка здоров'я шкіри

Антиоксиданти у смородині допомагають запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами та покращення вироблення колагену, що сприяє здоровому та молодому вигляду шкіри.

Раніше ми писали про те, що які ягоди і фрукти корисні для зубів, а які - шкодять емалі.

Читайте також про те, які овочі здатні знизити тиск.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровясмородина