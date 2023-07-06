7 несподіваних ефектів смородини на здоров'я, про які ви навіть не здогадувались

Уже розпочався сезон смородини. Цю літню ягоду люблять багато українців. Але чим вона корисна для організму та як саме впливає на здоров'я?
Про це розповіли на сторінці Міжнародної школи дієтології в Instagram.
Смородина містить високі рівні антоціанів, флавоноїдів та вітаміну С, які разом допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та захищати клітини від ушкоджень.
Завдяки своєму високому вмісту вітаміну С, смородина може допомагати зміцнити імунну систему та запобігти різноманітним інфекціям та захворюванням.
Антиоксиданти й флавоноїди мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі.
Високий вміст вітаміну С та антоціанів може підтримувати здоров'я очей, знизуючи ризик виникнення різних проблем із зором.
Ягоди місять антоціани, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та підтримувати здоров'я серця.
Волокна, що містяться у смородині, можуть допомогти покращити перистальтику кишківника, запобігаючи закрепам і допомагаючи підтримати здоров'я травної системи.
Антиоксиданти у смородині допомагають запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами та покращення вироблення колагену, що сприяє здоровому та молодому вигляду шкіри.
Раніше ми писали про те, що які ягоди і фрукти корисні для зубів, а які - шкодять емалі.
Читайте також про те, які овочі здатні знизити тиск.