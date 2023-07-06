7 неожиданных эффектов черной смородины на здоровье, о которых вы даже не догадывались

Уже начался сезон черной смородины. Эту летную ягоду любят много украинцев. Но чем она полезна для организма и как именно влияет на здоровье?
Об этом рассказали на странице Международной школы диетологии в Instagram.
Черная смородина содержит высокие уровни антоцианов, флавоноидов и витамина С, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и защищать клетки от повреждений.
Благодаря своему высокому содержанию витамина С, черная смородина может помогать укрепить иммунную систему и предотвратить различные инфекции и заболевания.
Антиоксиданты и флавоноиды обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме.
Высокое содержание витамина С и антоцианов может поддерживать здоровье глаз, снижая риск возникновения различных проблем со зрением.
Ягоды содержат антоцианы, которые могут помочь снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.
Волокна, содержащиеся в черной смородине, могут помочь улучшить перистальтику кишечника, предотвращая запоры и помогая поддержать здоровье пищеварительной системы.
Антиоксиданты в черной смородине помогают предотвратить повреждение кожи свободными радикалами и улучшение выработки коллагена, что способствует здоровому и молодому виду кожи.
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