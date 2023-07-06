7 несподіваних ефектів смородини на здоров'я, про які ви навіть не здогадувались

Уже розпочався сезон смородини. Цю літню ягоду люблять багато українців. Але чим вона корисна для організму та як саме впливає на здоров'я?

Про це розповіли на сторінці Міжнародної школи дієтології в Instagram .

Багате джерело антиоксидантів

Смородина містить високі рівні антоціанів, флавоноїдів та вітаміну С, які разом допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та захищати клітини від ушкоджень.

Підтримка імунної системи

Завдяки своєму високому вмісту вітаміну С, смородина може допомагати зміцнити імунну систему та запобігти різноманітним інфекціям та захворюванням.

Зниження запалення

Антиоксиданти й флавоноїди мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі.

Поліпшення зору

Високий вміст вітаміну С та антоціанів може підтримувати здоров'я очей, знизуючи ризик виникнення різних проблем із зором.

Підтримка серцево-судинної системи

Ягоди місять антоціани, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та підтримувати здоров'я серця.

Поліпшення травлення

Волокна, що містяться у смородині, можуть допомогти покращити перистальтику кишківника, запобігаючи закрепам і допомагаючи підтримати здоров'я травної системи.

Підтримка здоров'я шкіри

Антиоксиданти у смородині допомагають запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами та покращення вироблення колагену, що сприяє здоровому та молодому вигляду шкіри.