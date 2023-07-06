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7 неожиданных эффектов черной смородины на здоровье, о которых вы даже не догадывались

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Четверг 06 июля 2023 12:04
7 неожиданных эффектов черной смородины на здоровье, о которых вы даже не догадывались Чем полезна смородина (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Уже начался сезон черной смородины. Эту летную ягоду любят много украинцев. Но чем она полезна для организма и как именно влияет на здоровье?

Об этом рассказали на странице Международной школы диетологии в Instagram.

Богатый источник антиоксидантов

Черная смородина содержит высокие уровни антоцианов, флавоноидов и витамина С, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и защищать клетки от повреждений.

Поддержка иммунной системы

Благодаря своему высокому содержанию витамина С, черная смородина может помогать укрепить иммунную систему и предотвратить различные инфекции и заболевания.

Снижение воспаления

Антиоксиданты и флавоноиды обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме.

Улучшение зрения

Высокое содержание витамина С и антоцианов может поддерживать здоровье глаз, снижая риск возникновения различных проблем со зрением.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Ягоды содержат антоцианы, которые могут помочь снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Улучшение пищеварения

Волокна, содержащиеся в черной смородине, могут помочь улучшить перистальтику кишечника, предотвращая запоры и помогая поддержать здоровье пищеварительной системы.

Поддержка здоровья кожи

Антиоксиданты в черной смородине помогают предотвратить повреждение кожи свободными радикалами и улучшение выработки коллагена, что способствует здоровому и молодому виду кожи.

Раньше мы писали о том, что какие ягоды и фрукты полезны для зубов, а какие - вредят эмали.

Читайте также о том, какие овощи способны снизить давление.

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