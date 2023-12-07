7 непомітних факторів, які поступово забирають нашу енергію

Що забирає нашу життєву енергію

Насправді нестача енергії може бути викликана дуже простими причинами: перевантаження на роботі, стрес, хвороби. Проте часто бувають ситуації, коли відчуття втоми та спаду сил є, а очевидних причин цього немає. У такі періоди потрібно уважніше стежити за своїм психологічним станом.

7 факторів, які забирають нашу енергію (фото: Freepik)

Які 7 факторів забирають життєву енергію

Перший фактор - це токсична самокритика. Критика суттєво підриває нашу віру в себе та знижує рівень впевненості у власних силах. Саме критика заважає нам повноцінно жити, здорово оцінювати себе та призводить до високого рівня тривоги.

Коли ви себе критикуєте - розрізняйте критику дій та особистості. Ставтеся до себе зі співчуттям та вчіться приймати свої позитивні сторони і вдалі вчинки.

Фактор другий - це порівняння себе з іншими. Ця звичка формується в кожному з нас з дитинства, коли батьки порівнюють нас з “кращими” дітьми з благих міркувань. Але проблема в тому, що у дорослому віці ми самі починаємо робити теж саме.

Але таке порівняння призводить до зниження самооцінки та стресу, що негативно впливає на наш стан. Навчіться порівнювати себе лише з собою у минулому і фокусуватися на маленьких вдалих діях.

Фактор третій - це думки про минуле. Особливо це стосується аналізу минулих помилок та фантазування про те, як би могла скластися та чи інша ситуація. Таким чином людина просто руйнує себе зсередини.

Якщо є те, що заважає вам жити реальністю - спробуйте пробачити себе і пропрацювати питання за допомогою спеціалістів.

Фактор четвертий - це спроби довести свою цінність. Коли ми хочемо продемонструвати, що ми чогось варті, це є джерелом натхнення та саморозвитку. Але проблема в тому, що досить часто визнання зі сторони є важливішим - це призводить до незадоволення собою.

В такі моменти пригадайте тих, хто завжди підтримує вас та пишається вашими досягненнями. А також вчіться спиратися на власну оцінку.

Фактор п’ятий - це тривога через думку інших. Чужі думки суттєво знижують нашу самореалізацію та самооцінку, додаючи в наше життя тривожність та страх бути не таким в очах інших.

Тут важливо зрозуміти, чия думка з вашого оточення дійсно є для вас важливою і робити акцент на самосприйняття.

Фактор шостий - це заняття, які не мають цінності особисто для вас. Буває так, що нам доводиться робити те, що нам не потрібно та не цікаво і не веде до мети. Це може вбити нашу продуктивність та додати в наше життя стрес.

Вчіться відмовлятися від тих справ, які не приносять вам користі та задоволення, варто правильно розставити пріоритети.

Фактор сьомий - це контроль того, що вам непідвладне. Відчуття контролю над власним життям додає нам впевненості, проте ми не можемо контролювати все, вчинки інших та події у світі.

Вчіться приймати той факт, що ви не впливаєте на все, що відбувається навколо вас і практикуйте вдячність за все, що ви переживаєте.