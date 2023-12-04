Українцям розповіли, до якої проблеми призводить постійний стрес: ось як допомогти собі
В Україні через постійний стрес усім легко набути емоційного вигоряння. Під час такого стану важливо вчасно допомогти собі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Симптоми емоційного вигорання
До основних симптомів лікарі віднесли:
- відчуття виснаження та постійної втоми
- відчуття того, що все валиться з рук, розгубленість
- перепади настрою, роздратування через дрібнички
- відсутність внутрішньої мотивації для повсякденної діяльності
- зниження професійної активності
- незадоволеність життям
Як запобігти емоційне вигорання
Почати варто з простого - відновити баланс між роботою та особистим життям. Також важливо:
- дотримуватись розпорядку дня та сну, займатись фізичною активністю
- встановити певні межі для понаднормових задач, серфінгу в інтернеті
- повноцінно харчуватись
- виділяти час для себе – своїх хобі, догляду за собою
- виділяти час для розвитку та вивчення нового
- святкувати найменші успіхи й перемоги, в тому числі - особисті
- звернутись за потреби до кваліфікованої допомоги, і почати можна з сімейного лікаря
Для того, щоб ваше життя було приємним, а ваші ресурси не випаровувалися, лікарі радять дотримуватись наступних рекомендацій.
Візьміть перерву
Навіть якщо ви обожнюєте роботу та щоранку прокидаєтеся з думками про неї, пауза потрібна всім. Повноцінна активна відпустка може врятувати від вигорання та надати сил.
Піклуйтеся про себе
Приділіть 5 хвилин чашці улюбленого чаю чи кави, телефонній розмові чи улюбленій музиці, якщо відчуваєте прилив тривоги чи роздратування.
Плануйте день
Варто почати день із приємної справи, а потім переходьте до поставлених задач.
Хваліть себе
Нагадуйте собі про власні досягнення. Виписуйте найзначніші досягнення дня, якщо вам заважає внутрішній перфекціонізм.
Чергуйте складні завдання з приємними
Перенапруження під час роботи не сприяє утриманню ресурсу, тож згодом ви починаєте вигоряти. Плануйте свій день так, щоб він був збалансованим, приємним і продуктивним.
Фізична активність
Це ефективний спосіб позбутися вигорання. Після декількох простих вправ тіло почне підганяти вас швидше закінчити роботу та займатися спортом.
Будьте уважні
Якщо людина перебуває у стресовому стані, головною проблемою є нестача усвідомлення причини. З уважними та виваженими кроками у вас з'явиться більше часу для роздумів і розв'язання проблем.
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