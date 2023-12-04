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Українцям розповіли, до якої проблеми призводить постійний стрес: ось як допомогти собі

Понеділок 04 грудня 2023 11:15
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Українцям розповіли, до якої проблеми призводить постійний стрес: ось як допомогти собі Як позбутися емоційного вигорання (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні через постійний стрес усім легко набути емоційного вигоряння. Під час такого стану важливо вчасно допомогти собі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Симптоми емоційного вигорання

До основних симптомів лікарі віднесли:

  • відчуття виснаження та постійної втоми
  • відчуття того, що все валиться з рук, розгубленість
  • перепади настрою, роздратування через дрібнички
  • відсутність внутрішньої мотивації для повсякденної діяльності
  • зниження професійної активності
  • незадоволеність життям

Як запобігти емоційне вигорання

Почати варто з простого - відновити баланс між роботою та особистим життям. Також важливо:

  • дотримуватись розпорядку дня та сну, займатись фізичною активністю
  • встановити певні межі для понаднормових задач, серфінгу в інтернеті
  • повноцінно харчуватись
  • виділяти час для себе – своїх хобі, догляду за собою
  • виділяти час для розвитку та вивчення нового
  • святкувати найменші успіхи й перемоги, в тому числі - особисті
  • звернутись за потреби до кваліфікованої допомоги, і почати можна з сімейного лікаря

Для того, щоб ваше життя було приємним, а ваші ресурси не випаровувалися, лікарі радять дотримуватись наступних рекомендацій.

Візьміть перерву

Навіть якщо ви обожнюєте роботу та щоранку прокидаєтеся з думками про неї, пауза потрібна всім. Повноцінна активна відпустка може врятувати від вигорання та надати сил.

Піклуйтеся про себе

Приділіть 5 хвилин чашці улюбленого чаю чи кави, телефонній розмові чи улюбленій музиці, якщо відчуваєте прилив тривоги чи роздратування.

Плануйте день

Варто почати день із приємної справи, а потім переходьте до поставлених задач.

Хваліть себе

Нагадуйте собі про власні досягнення. Виписуйте найзначніші досягнення дня, якщо вам заважає внутрішній перфекціонізм.

Чергуйте складні завдання з приємними

Перенапруження під час роботи не сприяє утриманню ресурсу, тож згодом ви починаєте вигоряти. Плануйте свій день так, щоб він був збалансованим, приємним і продуктивним.

Фізична активність

Це ефективний спосіб позбутися вигорання. Після декількох простих вправ тіло почне підганяти вас швидше закінчити роботу та займатися спортом.

Будьте уважні

Якщо людина перебуває у стресовому стані, головною проблемою є нестача усвідомлення причини. З уважними та виваженими кроками у вас з'явиться більше часу для роздумів і розв'язання проблем.

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