7 найяскравіших ролей голлівудського секс-символа Бреда Пітта

Одного разу в Голлівуді

Фільм показує атмосферу Голлівуду наприкінці 60-х років. Тоді були зняті класичні кіношедеври, які зараз вивчаються в багатьох кіношколах. Перед глядачами постають два “провідники” в цей золотий світ Ріка Далтон та його дублера Кліфф Бут.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Вавилон

Картина дозволяє поринути в Лос-Анджелес 1920-х років. Фільм про величезні амбіції та надмірну дозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Швидкісний поїзд

У центрі сюжету постають п’ятеро найманих вбивць, яких пов’язує одна й та сама місія, вони раптово опиняються разом у швидкісному поїзді. Що це, дивний збіг чи хитросплетений план? Покаже час.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

До зірок

Ця кіноподорож відкриє багато секретів, які по-новому покажуть людське існування та наше місце в космосі. Якщо його батько шукав нові цивілізації.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Людина, яка змінила все

Фільм розказує історію цілої команди талановитих бейсбольних гравців, які потребують підтримки й зокрема фінансової. Тож, головним героям доведеться пройти складний шлях заради успіху.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

Дуже дивна історія, яка розповідає про п'ятдесятирічного чоловіка, який раптом починає різко молодіти, він закохується в тридцятирічну жінку, але як можуть продовжитися їх стосунки, якщо він з кожним роком молодшає, а вона старішає?

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Темна сторона сонця

Кінострічка розкриває долю чоловіка, шкіра якого не переносить світла, як сонячного, так і електричного. Він ходить одягнений в захисне шкіряне одіяння і навіть не знає свого обличчя. Але молода американська актриса, яка випадково опинилася в невеликому містечку на Адріатичному узбережжі, підкорює його серце і вириває його з вічної пітьми.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)