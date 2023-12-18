UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 найяскравіших ролей голлівудського секс-символа Бреда Пітта

Бред Пітт (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Бред Пітт вважається одним з найкращих та найталановитіших акторів голлівуду, який має шалену аудиторію прихильниць та прихильників в усьому світі.

РБК-Україна (проект Styler) створило власний список найяскравіших ролей Бреда Пітта і залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Одного разу в Голлівуді 

Фільм показує атмосферу Голлівуду наприкінці 60-х років. Тоді були зняті класичні кіношедеври, які зараз вивчаються в багатьох кіношколах. Перед глядачами постають два “провідники” в цей золотий світ Ріка Далтон та його дублера Кліфф Бут.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Вавилон 

Картина дозволяє поринути в Лос-Анджелес 1920-х років. Фільм про величезні амбіції та надмірну дозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Швидкісний поїзд 

У центрі сюжету постають п’ятеро найманих вбивць, яких пов’язує одна й та сама місія, вони раптово опиняються разом у швидкісному поїзді. Що це, дивний збіг чи хитросплетений план? Покаже час.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

До зірок 

Ця кіноподорож відкриє багато секретів, які по-новому покажуть людське існування та наше місце в космосі. Якщо його батько шукав нові цивілізації. 

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Людина, яка змінила все 

Фільм розказує історію цілої команди талановитих бейсбольних гравців, які потребують підтримки й зокрема фінансової. Тож, головним героям доведеться пройти складний шлях заради успіху. 

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Загадкова історія Бенджаміна Баттона 

Дуже дивна історія, яка розповідає про п'ятдесятирічного чоловіка, який раптом починає різко молодіти, він закохується в тридцятирічну жінку, але як можуть продовжитися їх стосунки, якщо він з кожним роком молодшає, а вона старішає?

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Темна сторона сонця 

Кінострічка розкриває долю чоловіка, шкіра якого не переносить світла, як сонячного, так і електричного. Він ходить одягнений в захисне шкіряне одіяння і навіть не знає свого обличчя. Але молода американська актриса, яка випадково опинилася в невеликому містечку на Адріатичному узбережжі, підкорює його серце і вириває його з вічної пітьми.

Найкращі ролі Бреда Пітта (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про те, що Бред Пітт підтвердив роман з 32-річною красунею.

Також читайте наш матеріал про те, що син Джолі та Пітта жорстко пройшовся по батьку.

Читайте РБК-Україна в Google News
фільмиБрэд Питт