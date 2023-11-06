Бред Пітт підтвердив роман з 32-річною красунею: що відомо про нову кохану актора

Тим, хто сумнівався у довгострокових стосунках Бреда Пітта та Інес де Рамон, тепер безсумнівно доведеться змиритися. Голлівудський актор і дизайнерка ювелірних прикрас зробили ще один публічний вихід, де всі навколо милувалися їхнім взаємним романтичним зв’язком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People .

Бред Пітт і Інес де Рамон показали палкі почуття на публіці

Поява пари на публіці для підтвердження чуток про роман - класичний голлівудський крок.

Бред Пітт і Інес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

І хоч американські ЗМІ вже давненько пліткують про те, що Пітт і де Рамон зустрічаються, саме відвідування такого великого заходу як LACMA Art+Film Gala 2023 легітимізує їхні стосунки в очах громадськості.

Щоправда, позувати перед фотографами пара все ж вирішила окремо.

"Вони виглядали шалено закоханими. Бред Пітт та Інес де Рамон нескінченно сміялися і жартували, спілкуючись із присутніми. Здається, вони чудово провели час", - поділився інсайдер.

Інес де Рамон і Бред Пітт (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

З чого почалися чутки про роман пари

Влітку 2022 року зарубіжні ЗМІ почали писати про те, що у Бреда з'явилася нова супутниця.

Піднесений настрій актора підтверджував правдивість цих новин.

"Наразі він живе своє найкраще життя", - повідомляли таблоїдам джерела, близькі до Пітта.

Бред Пітт і Інес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

Тоді ж журнал People не розкривав імені обраниці актора, але наголошував, що він надзвичайно щасливий поруч із нею.

Утім, ішлося не про серйозні стосунки, а, скоріше, про те, що зірка чудово проводить час разом з дівчиною.

У листопаді 2022 року про Бреда і Інес де Рамон, яка молодша за нього майже на 30 років, вперше заговорили як пару, коли вони з’явилися разом на концерті U2 у Лос-Анджелесі.

Інес де Рамон з Бредом Піттом (фото: instagram.com/inesderamonfans)

Що відомо про нову обраницю актора

Чарівній брюнетці, яка зуміла підкорити серце голлівудської зірки, 32 роки.

Інес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)

Вона займається дизайном ювелірних виробів, а також цікавиться фітнесом та нутриціологією, ділиться своїми знаннями з багатьма відомими особистостями та заможними жінками.

Інформації про нову дівчину Пітта не так багато. Західні таблоїди стверджували, що вона закінчила елітну американську школу, а потім отримала у Женевському університеті ступінь бакалавра у галузі бізнес-адміністрування.

Проте незабаром усвідомила, що ця професія їй не приносить особливого задоволення, тому вирішила перекваліфікуватися на нутриціолога і фітнес-інструктора.

Інес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)

Цікаво, що Інес вільно володіє п'ятьма мовами - англійською, іспанською, німецькою, французькою та італійською.

У голлівудське середовище Інес де Рамон потрапила завдяки своєму першому чоловікові, акторові Полу Веслі, який відомий глядачам за серіалом "Щоденники вампіра".

Інес де Рамон з Полом Веслі (фото: instagram.com/inesdrmn)

У 2019 році вони одружилися, але через кілька років їхні стосунки завершилися, і Пол подав на розлучення, назвавши "непримиренні розбіжності" причиною розірвання шлюбу.