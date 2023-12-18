RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 самых ярких ролей голливудского секс-символа Брэда Питта

Брэд Питт (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Брэд Питт считается одним из лучших и талантливых актеров голливуда, который имеет безумную аудиторию поклонниц и поклонников во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) создало собственный список самых ярких ролей Брэда Питта и охотно делится им с вами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Однажды в Голливуде

Фильм показывает атмосферу Голливуда в конце 60-х годов. Тогда были сняты классические киношедевры, которые изучаются сейчас во многих киношколах. Перед зрителями предстают два "проводника" в этот золотой мир Рика Далтон и его дублера Клифф Бут.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Вавилон

Картина позволяет проникнуть в Лос-Анджелес 1920-х годов. Фильм об огромных амбициях и чрезмерной разрешении расскажет о взлетах и падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Скоростной поезд

В центре сюжета предстают пятеро наемных убийц, которых связывает одна и та же миссия, они внезапно оказываются вместе в скоростном поезде. Что это, странное совпадение или хитросплетенный план? Покажет время.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

К звездам

Это кинопутешествие откроет многие секреты, которые по-новому покажут человеческое существование и наше место в космосе. Если отец искал новые цивилизации.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Человек, изменивший все

Фильм рассказывает историю целой команды талантливых бейсбольных игроков, нуждающихся в поддержке и в частности финансовой. Итак, главным героям придется пройти сложный путь ради успеха.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Загадочная история Бенджамина Баттона

Очень странная история, рассказывающая о пятидесятилетнем мужчине, который вдруг начинает резко молодеть, он влюбляется в тридцатилетнюю женщину, но как могут продолжиться их отношения, если он с каждым годом становится моложе, а она стареет?

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Темная сторона солнца

Кинолента раскрывает судьбу мужчины, кожа которого не переносит света, как солнечного, так и электрического. Он ходит одет в защитное кожаное одеяние и даже не знает своего лица. Но молодая американская актриса, случайно оказавшаяся в небольшом городке на Адриатическом побережье, покоряет его сердце и вырывает его из вечной тьмы.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали о том, что Брэд Питт подтвердил роман с 32-летней красавицей.

Также читайте наш материал о том, что сын Джоли и Питта жестко прошелся по отцу.

Читайте РБК-Украина в Google News
фільмиБрэд Питт