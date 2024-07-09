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7 трендових аксесуарів цього літа, які зроблять вас наймоднішою

Трендові аксесуари цього літа (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Літо в самому розпалі та хочеться вдягатися максимально стильно. Додати вашому образу родзинки допоможуть грамотно підібрані аксесуари.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас найтрендовіші атрибути ваших незабутніх образів.

Хустинки

Цього літа хустки знову на піку популярності! Цей універсальний аксесуар, який не виходить з моди вже кілька років, допоможе вам створити яскраві та стильні образи. Використовувати невагомі елементи можна зовсім по-різному.

Хустки можна вплести у волосся, щоб додати йому кольору та об'єму або пов'язати на голову чи шию, аби додати елегантності. Достатньо сміливим є варіант використати хустку як топ - оригінальний спосіб, який підійде для спекотного дня.

Шовкова хустина (фото:instagram.com/kimandono_)

Тонкі шарфи

Хочете, щоб ваш простий лук заграв новими фарбами, став глибшим, манливішим і загадковішим? Додайте до нього тонкий шарф! Цей елегантний аксесуар миттєво перетворить ваш образ, зробить його більш динамічним і повітряним.

Варіантів стилізування - безліч! Ви можете пов'язати шарф на шию, накинути на плечі, використовувати як головний убір або навіть як пояс.

Варіант тонкого шарфу (фото: instagram.com/studiopaulundtoni)

Прикраси на сумку

Зробіть свою сумку унікальною та неповторною, додавши їй трохи індивідуальності. Аксесуари - це чудовий спосіб продемонструвати свій характер і стиль.

Чіпляйте на свою сумку все, чого душа забажає: дармовиси, стрічки, ключниці, заколки-краби, намиста тощо. 

Прикрашена сумка(фото:instagram.com/themadaapp)

Вінтажні кепки

Хочете додати своєму образу нотку розслабленості та невимушеності? Бейсболка в стилі Grandpa core - це те, що вам потрібно!

М'які кепки з цікавими написами або візерунками дуже стильні, а злегка зношений вигляд додасть їм автентичності та чару. 

Вінтажна кепка (фото:​​instagram.com/irinsymchych)

Обруч

Обручі знову на піку моди й це чудово, адже їх різноманітність дозволить підібрати те, що підходить саме вам. Обруч-пружина - лаконічний аксесуар, який стане цікавим доповненням до вашого образу і прекрасно поєднається з іншими прикрасами.

Також модними є срібний або золотий варіанти, та якщо ви прихильниця ділового стилю, то ваш вибір - базовий тонкий обруч нейтрального кольору без зайвих деталей.

Яскравий обруч для волосся (фото: instagram.com/pepilou.official)

Бантики

Цей елегантний та романтичний аксесуар заполонив подіуми, з'явившись на сукнях, светрах, взутті та прикрасах. Банти підходять практично до будь-якого стилю та випадку.

Їх можна носити як з елегантними сукнями, так і з повсякденними джинсами та футболкою. Вони бувають зовсім різних розмірів, кольорів та фактур, тому ви легко зможете підібрати аксесуар, який підкреслить вашу індивідуальність.

Сатиновий бант для волосся (фото: instagram.com/bubblescrunchiesx)

Гольфи

Гольфи - це must-have 2024 року, який допоможе вам створити стильний образ. Не бійтеся експериментувати!

Обирайте гольфи з різними малюнками, візерунками або декором, щоб додати родзинку своєму образу. Носити цей атрибут можна з чим завгодно, починаючи від стриманих лоферів, завершуючи легкими босоніжками. 

Ажурні гольфи (фото: instagram.com/shkarpetky.vsim))

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А ще ми писали про 6 трендових купальників на літо, які зроблять вас найяскравішою.

При написанні матеріалу було використано джерела: YouTube відео каналу "Викупай троха нє" про трендові аксесуари 2024, Instagram-сторінку бренду "KIM+ONO", Instagram-сторінку "Studio Paul & Tony", "Mada the app", Ірини Симчич, "Pepi Lou", "Bubble Scrunchies", "Шкарпетки всім".

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