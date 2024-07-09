7 трендовых аксессуаров этого лета, которые сделают вас самой модной

Платки

Этим летом платки снова на пике популярности! Этот универсальный аксессуар, не выходящий из моды уже несколько лет, поможет вам создать яркие и стильные образы. Использовать невесомые элементы можно совершенно по-разному.

Платки можно вплести в волосы, чтобы придать им цвет и объем, а также завязать на голову или шею, чтобы добавить элегантности. Достаточно смелым будет вариант использовать платок в качестве топа - оригинальный способ, который подойдет для жаркого дня.

Шелковый платок (фото:instagram.com/kimandono_)

Тонкие шарфы

Хотите, чтобы ваш простой лук заиграл новыми красками, стал более глубоким, манящим и загадочным? Добавьте к нему тонкий шарф! Этот элегантный аксессуар мгновенно превратит ваш образ, сделает его более динамичным и воздушным.

Вариантов стилизации - множество! Вы можете завязать шарф на шею, накинуть на плечи, использовать в качестве головного убора или даже пояса.

Вариант тонкого шарфа (фото: instagram.com/studiopaulundtoni)

Украшения на сумку

Сделайте свою сумку уникальной и неповторимой, придав ей немного индивидуальности. Аксессуары - это отличный способ продемонстрировать свой характер и стиль.

Цепляйте на свою сумку все, чего душа пожелает: брелоки, ленты, ключницы, заколки-крабики, бусы и так далее.

Украшенная сумка (фото: instagram.com/themadaapp)

Винтажные кепки

Хотите придать своему образу нотку расслабленности и непринужденности? Бейсболка в стиле Grandpa core - это то, что вам нужно!

Мягкие кепки с интересными надписями или узорами очень стильные, а слегка изношенный вид придаст им аутентичности и очарования.

Винтажная кепка (фото: instagram.com/irinsymchych)

Обруч

Обручи снова на пике моды и это отлично, ведь их разнообразие позволит подобрать то, что подходит именно вам. Обруч-пружина - лаконичный аксессуар, который станет интересным дополнением к вашему образу и будет прекрасно сочетаться с другими украшениями.

Также модными являются серебряный или золотой варианты, а если вы поклонница делового стиля, то ваш выбор - базовый тонкий обруч нейтрального цвета без лишних деталей.

Яркий обруч для волос (фото: instagram.com/pepilou.official)

Бантики

Этот элегантный и романтический аксессуар заполонил подиумы, появившись на платьях, свитерах, обуви и украшениях. Банты подходят практически к любому стилю и случаю.

Их можно носить как с элегантными платьями, так и повседневными джинсами и футболкой. Они бывают совершенно разных размеров, цветов и фактур, потому вы легко сможете подобрать аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Сатиновый бант для волос (фото: instagram.com/bubblescrunchiesx)

Гольфы

Гольфы - это must-have 2024 года, который поможет вам создать стильный образ. Не бойтесь экспериментировать!

Выбирайте гольфы с разными рисунками, узорами или декором, чтобы добавить изюминку своему образу. Носить этот атрибут можно с чем угодно, начиная от сдержанных лоферов, заканчивая легкими босоножками.

Ажурные гольфы (фото: instagram.com/shkarpetky)