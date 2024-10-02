7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили

Коли мова заходить про нарощування м’язів, то тренажери можуть бути чудовим доповненням або навіть основним інструментом. Тренажери призначені не лише для початківців. Варто лише підібрати правильні, згідно з бажаної цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Тренажер для збільшення грудних м'язів (фото: eatthis.com)
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