UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили

Які тренажери в спортзалі допоможуть наростити сулу м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли мова заходить про нарощування м’язів, то тренажери можуть бути чудовим доповненням або навіть основним інструментом. Тренажери призначені не лише для початківців. Варто лише підібрати правильні, згідно з бажаної цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренажер для підйому ваги ногами

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Тренажер для зміцнення м'язів ніг (фото: eatthis.com)

Тренажер для збільшення грудних м'язів (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, як швидко накачати прес без дієт і виснажливих тренувань.

Також ми писали про 9 вправ для гнучкості всього тіла та покращення фізичної форми.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВправиСпортзал