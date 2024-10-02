7 тренажеров в спортзале для роста мышц и увеличения силы

Когда речь заходит о наращивании мышц, то тренажеры могут быть отличным дополнением или даже основным инструментом. Тренажеры предназначены не только для начинающих. Следует только подобрать правильные, согласно желаемой цели.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Тренажер для увеличения грудной мышцы (фото: eatthis.com)
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