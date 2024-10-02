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7 тренажеров в спортзале для роста мышц и увеличения силы

Какие тренажеры в спортзале помогут нарастить сулу мышц (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда речь заходит о наращивании мышц, то тренажеры могут быть отличным дополнением или даже основным инструментом. Тренажеры предназначены не только для начинающих. Следует только подобрать правильные, согласно желаемой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренажер для подъема веса ногами

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Тренажер для укрепления мышц ног (фото: eatthis.com)

Тренажер для увеличения грудной мышцы (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали, как быстро накачать пресс без диет и изнурительных тренировок.

Также мы писали о 9 упражнениях для гибкости всего тела и улучшения физической формы.

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