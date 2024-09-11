7 найкращих смартфонів для геймерів у 2024 році

RedMagic 9 Pro

Ціна: від 30 000 гривень

RedMagic 9 Pro - це ігровий смартфон, розроблений спеціально для мобільних геймерів. Завдяки чіпсету Snapdragon 8 Gen 3 цей телефон забезпечує чудову продуктивність.

Він оснащений 6,8-дюймовим 120-Гц дисплеєм, що ідеально підходить для плавного геймплею і візуально насичених ігор.

Батарея ємністю 6500 мА/год забезпечує тривалі ігрові сесії, а 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті дозволяють плавно виконувати кілька завдань одночасно.

Система охолодження RedMagic гарантує, що він залишається холодним під тиском, хоча якість камери середня, а неігрові функції дещо базові.

Це відмінний варіант, якщо ігри є вашим головним пріоритетом і ви готові ігнорувати незначні недоліки в інших областях.

RedMagic 9 Pro (фото: GSMChina)

Asus ROG Phone 7

Ціна: 47 000 гривень

Asus ROG Phone 7 - це смартфон, розроблений спеціально для хардкорних геймерів. Оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2, він забезпечує неймовірну продуктивність доповнену 16 ГБ оперативної пам'яті.

165-Гц AMOLED-дисплей гарантує плавність ігрового процесу, а акумулятор ємністю 6000 мА/год із швидкою зарядкою потужністю 65 Вт дозволяє грати довше.

Повітряні тригери і RGB-підсвічування, що налаштовуються, додають привабливості для геймерів.

Він повністю сумісний із рядом аксесуарів, таких як ROG Kunai Gamepad та зовнішні пристрої охолодження, що робить його одним із найкращих телефонів для серйозних мобільних геймерів. Однак він є більш громіздким пристроєм, порівняно зі звичайними смартфонами.

Asus ROG Phone 7 (фото: GSMArena.com)

iPhone 15 Pro Max

Ціна: 57 999 гривень

iPhone 15 Pro Max виділяється завдяки новому чіпсету A17 Pro від Apple, який забезпечує неперевершену швидкість та графіку. 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED-дисплей пропонує чудову точність кольору, а частота оновлення ProMotion 120 Гц підвищує плавність в іграх.

Оптимізації iOS означають, що у вас буде доступ до великої бібліотеки ігор з App Store, багато з яких добре оптимізовано для Apple. Чіп A17 Pro дозволяє iPhone легко справлятися з такими вимогливими іграми, як Genshin Impact.

Хоча ціна вища, ніж у багатьох конкурентів, і кросплатформова підтримка не є такою гнучкою, як на Android, це найкращий вибір для геймерів, які глибоко інтегровані в екосистему Apple.

iPhone 15 Pro Max (фото: Notebookcheck)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ціна: 52 199 гривень

Samsung Galaxy S24 Ultra може не бути спеціалізованим ігровим смартфоном, але його процесор Snapdragon 8 Gen 3 та основна камера 200 Мп роблять його універсальним пристроєм для ігор та багато іншого.

6,8-дюймовий 120-Гц дисплей забезпечує плавну роботу під час динамічних ігор. Хоча він і потужний, деякі користувачі повідомляють, що пристрій нагрівається під час тривалих сесій, що може вплинути на комфорт.

Тим не менш, з 12 ГБ оперативної пам'яті та акумулятором ємністю 5000 мА/год - це солідний вибір для користувачів, які хочуть флагманський телефон з ігровими можливостями.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: SamMobile)

Google Pixel 8 Pro

Ціна: 32 999 гривень

Google Pixel 8 Pro оснащений чіпсетом Google Tensor G3, оптимізованим для повсякденного використання та ігор. Хоча він не конкурує із висококласними ігровими телефонами по чистій потужності, 6,7-дюймовий 120-Гц OLED-дисплей забезпечує плавний досвід роботи.

Батарея ємністю 5050 мА/год підтримує від 6 до 8 годин роботи екрану, а швидка зарядка потужністю 30 Вт допомагає мінімізувати час простою.

Його сильні сторони полягають у його програмному забезпеченні та системі камер, що робить його чудовим варіантом для звичайних геймерів, які також цінують інші функції смартфона, такі як фотографія.

Google Pixel 8 Pro (фото: ZDNET)

Xiaomi Black Shark 6

Ціна: 15 989 гривень

Xiaomi Black Shark 6 продовжує традицію бренду випускати смартфони, орієнтовані на геймерів, із сильним акцентом на продуктивність та естетику.

Він оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 та пропонує частоту оновлення 120 Гц для плавного ігрового процесу. Black Shark 6 підтримує ігрові аксесуари, такі як тригери та вентилятори охолодження, що робить його ідеальним для тривалих ігрових сесій.

Дизайн телефону приваблює геймерів своїм RGB-підсвічуванням та агресивним стилем. Це відмінний вибір для тих, хто шукає доступніший, але потужний ігровий пристрій.

Xiaomi Black Shark 6 (фото: South China Morning Post)

Redmi Note 12 Pro 5G

Ціна: 10 999 гривень

Redmi Note 12 Pro 5G - чудовий бюджетний варіант для геймерів.

Смартфон оснащений чіпсетом MediaTek Dimensity 1080 та 6,67-дюймовим 120-Гц OLED-дисплеєм.

Хоча він і не має такої ж потужності, як флагманські моделі, він пропонує солідну продуктивність за ціною, що робить його хорошим вибором для звичайних геймерів.

Акумулятор ємністю 5000 мА/год дозволяє використовувати його протягом усього дня з приблизно 4 годинами ігрового процесу.

Недоліком є його обмежене сховище на 256 ГБ та періодичні проблеми із програмним забезпеченням, але для тих, хто обмежений бюджетом, це універсальний варіант.

Redmi Note 12 Pro 5G (фото: HardwareZone)