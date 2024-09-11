7 самых лучших смартфонов для геймеров в 2024 году

RedMagic 9 Pro

Цена: от 30 000 гривен

RedMagic 9 Pro - это игровой смартфон, разработанный специально для мобильных геймеров. Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3 этот телефон обеспечивает превосходную производительность.

Он оснащен 6,8-дюймовым 120-Гц дисплеем, идеально подходящим для плавного геймплея и визуально насыщенных игр.

Батарея емкостью 6500 мА/ч обеспечивает длительные игровые сессии, а 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти позволяют плавно выполнять несколько задач одновременно.

Система охлаждения RedMagic гарантирует, что он остается холодным под давлением, хотя качество камеры среднее, а неигровые функции несколько базовы.

Это отличный вариант, если игры являются вашим главным приоритетом, и вы готовы игнорировать незначительные недостатки в других областях.

RedMagic 9 Pro (фото: GSMChina)

Asus ROG Phone 7

Цена: 47 000 гривен

Asus ROG Phone 7 - это смартфон, разработанный специально для хардкорных геймеров. Оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, он обеспечивает невероятную производительность, дополненную 16 ГБ оперативной памяти.

165-Гц AMOLED-дисплей гарантирует плавность игрового процесса, а аккумулятор емкостью 6000 мА/ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт позволяет играть дольше.

Воздушные триггеры и настраиваемая RGB-подсветка добавляют привлекательности для геймеров.

Он полностью совместим с рядом аксессуаров, таких как ROG Kunai Gamepad и внешние устройства охлаждения, что делает его одним из лучших телефонов для серьезных мобильных геймеров. Однако он является более громоздким устройством по сравнению с обычными смартфонами.

Asus ROG Phone 7 (фото: GSMArena.com)

iPhone 15 Pro Max

Цена: 57 999 гривен

iPhone 15 Pro Max выделяется благодаря новому чипсету A17 Pro от Apple, который обеспечивает непревзойденную скорость и графику. 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей предлагает превосходную точность цветопередачи, а частота обновления ProMotion 120 Гц повышает плавность в играх.

Оптимизации iOS означают, что у вас будет доступ к обширной библиотеке игр из App Store, многие из которых хорошо оптимизированы для устройств Apple. Чип A17 Pro позволяет iPhone с легкостью справляться с такими требовательными играми, как Genshin Impact.

Хотя цена выше, чем у многих конкурентов, и кроссплатформенная поддержка не является такой гибкой, как на Android, это лучший выбор для геймеров, которые глубоко интегрированы в экосистему Apple.

iPhone 15 Pro Max (фото: Notebookcheck)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Цена: 52 199 гривен

Samsung Galaxy S24 Ultra может не быть специализированным игровым смартфоном, но его процессор Snapdragon 8 Gen 3 и основная камера 200 Мп делают его универсальным устройством для игр и многого другого.

6,8-дюймовый 120-Гц дисплей обеспечивает плавную работу во время динамичных игр. Хотя он и мощный, некоторые пользователи сообщают, что устройство нагревается во время длительных игровых сессий, что может повлиять на комфорт.

Тем не менее, с 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мА/ч - это солидный выбор для пользователей, которые хотят флагманский телефон с игровыми возможностями.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: SamMobile)

Google Pixel 8 Pro

Цена: 32 999 гривен

Google Pixel 8 Pro оснащен чипсетом Google Tensor G3, оптимизированным для повседневного использования и игр. Хотя он не конкурирует с высококлассными игровыми телефонами по чистой мощности, 6,7-дюймовый 120-Гц OLED-дисплей обеспечивает плавный опыт работы.

Батарея емкостью 5050 мА/ч поддерживает от 6 до 8 часов работы экрана, а быстрая зарядка мощностью 30 Вт помогает свести к минимуму время простоя.

Его сильные стороны заключаются в его программном обеспечении и системе камер, что делает его отличным вариантом для обычных геймеров, которые также ценят другие функции смартфона, такие как фотография.

Google Pixel 8 Pro (фото: ZDNET)

Xiaomi Black Shark 6

Цена: 15 989 гривен

Xiaomi Black Shark 6 продолжает традицию бренда выпускать смартфоны, ориентированные на геймеров, с сильным акцентом на производительность и эстетику.

Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и предлагает частоту обновления 120 Гц для плавного игрового процесса. Black Shark 6 поддерживает игровые аксессуары, такие как триггеры и вентиляторы охлаждения, что делает его идеальным для длительных игровых сессий.

Дизайн телефона привлекает геймеров своей RGB-подсветкой и агрессивным стилем. Это отличный выбор для тех, кто ищет более доступное, но мощное игровое устройство.

Xiaomi Black Shark 6 (фото: South China Morning Post)

Redmi Note 12 Pro 5G

Цена: 10 999 гривен

Redmi Note 12 Pro 5G - отличный бюджетный вариант для геймеров.

Смартфон оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 1080 и 6,67-дюймовым 120-Гц OLED-дисплеем.

Хотя он и не обладает такой же мощностью, как флагманские модели, он предлагает солидную производительность по цене, что делает его хорошим выбором для обычных геймеров.

Аккумулятор емкостью 5000 мА/ч позволяет использовать его в течение всего дня с примерно 4 часами игрового процесса.

Недостатком является его ограниченное хранилище на 256 ГБ и периодические проблемы с программным обеспечением, но для тех, кто ограничен бюджетом, это универсальный вариант.

Redmi Note 12 Pro 5G (фото: HardwareZone)