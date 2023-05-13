7 найкращих перекусів для спалення жиру: дивіться корисний перелік

Зазвичай раціон повинен складатися зі сніданку, обіду та вечері. Проте між цими прийомами їжі можуть також бути перекуси. У них немає нічого поганого, проте варто старатися робити свої перекуси здоровими, особливо якщо ви прагнете схуднути.
Варіантами корисних перекусів поділилися на сайті Eat This Not That.
Хумус - це закуска з нутового пюре, яке має велику кількість рослинного білка. Овочі, звісно, корисні й самі по собі, проте з хумусом це виходить низькокалорійний і ситний перекус. Дослідження довело, що споживання 10 грамів клітковини з овочів сприяє спаленню майже чотирьох відсотків жиру.
Магазинні мікси зазвичай містять забагато цукру, тому суміш можна приготувати самостійно вдома. Ви можете додати те, що любите: сушені вишні, фісташки та підсмажену кокосову стружку; волоські горіхи та родзинки; пекан, насіння соняшнику і сушене манго; а також гарбузове насіння та сушені ягоди чорниці.
Овочі варто додавати як до основних трапез, так і до перекусів (фото: eatthis.com)
Перекушуючи грецьким йогуртом, ви насититесь білком і пробіотиками, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника. Крім того, йогурт може приблркати ваш апетит, прискорити метаболізм і сприяти втраті ваги. А ягоди стануть чудовим джерелом клітковини.
Просто наріжте яблука скибочками та збризніть зверху своєю улюбленою горіховою пастою. Ця закуска містить багато білка і корисних жирів.
Він має низький вміст жиру, насичений білком і не має великої кількості калорій. Це робить його прекрасним перекусом для схуднення. Покладіть його на рисові хлібці та додайте будь-яку начинку на свій вибір.
Не забувайте насичувати свої страви корисними жирами (фото: eatthis.com)
Ні для кого не секрет, що яйця є джерелом поживних речовин, але чи знаєте ви, що вони також можуть допомогти зменшити талію? Якщо на тости з авокадо покласти круто зварені яйця, закуска стане ідеальним балансом корисних жирів і білка. Можна також використати цільнозерновий хліб із насінням, щоб отримати більше клітковини та корисних мікроелементів.
Якщо ви бажаєте перекус з низьким вмістом вуглеводів, приготуйте рулетики з індички та сиру. Щоб збільшити рівень насиченості, додайте кілька скибочок огірка між індичкою та сиром.
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