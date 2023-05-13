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7 найкращих перекусів для спалення жиру: дивіться корисний перелік

Що взяти з собою на перекус (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Зазвичай раціон повинен складатися зі сніданку, обіду та вечері. Проте між цими прийомами їжі можуть також бути перекуси. У них немає нічого поганого, проте варто старатися робити свої перекуси здоровими, особливо якщо ви прагнете схуднути.

Варіантами корисних перекусів поділилися на сайті Eat This Not That.

Свіжі овочі з хумусом

Хумус - це закуска з нутового пюре, яке має велику кількість рослинного білка. Овочі, звісно, корисні й самі по собі, проте з хумусом це виходить низькокалорійний і ситний перекус. Дослідження довело, що споживання 10 грамів клітковини з овочів сприяє спаленню майже чотирьох відсотків жиру.

Суміш горіхів і сухофруктів

Магазинні мікси зазвичай містять забагато цукру, тому суміш можна приготувати самостійно вдома. Ви можете додати те, що любите: сушені вишні, фісташки та підсмажену кокосову стружку; волоські горіхи та родзинки; пекан, насіння соняшнику і сушене манго; а також гарбузове насіння та сушені ягоди чорниці.

Овочі варто додавати як до основних трапез, так і до перекусів (фото: eatthis.com)

Грецький йогурт з ягодами

Перекушуючи грецьким йогуртом, ви насититесь білком і пробіотиками, які допомагають підтримувати здоров'я кишківника. Крім того, йогурт може приблркати ваш апетит, прискорити метаболізм і сприяти втраті ваги. А ягоди стануть чудовим джерелом клітковини.

Яблука з арахісовою пастою

Просто наріжте яблука скибочками та збризніть зверху своєю улюбленою горіховою пастою. Ця закуска містить багато білка і корисних жирів.

Кисломолочний сир

Він має низький вміст жиру, насичений білком і не має великої кількості калорій. Це робить його прекрасним перекусом для схуднення. Покладіть його на рисові хлібці та додайте будь-яку начинку на свій вибір.

Не забувайте насичувати свої страви корисними жирами (фото: eatthis.com)

Тост з авокадо та яйцем

Ні для кого не секрет, що яйця є джерелом поживних речовин, але чи знаєте ви, що вони також можуть допомогти зменшити талію? Якщо на тости з авокадо покласти круто зварені яйця, закуска стане ідеальним балансом корисних жирів і білка. Можна також використати цільнозерновий хліб із насінням, щоб отримати більше клітковини та корисних мікроелементів.

Корисні рулетики

Якщо ви бажаєте перекус з низьким вмістом вуглеводів, приготуйте рулетики з індички та сиру. Щоб збільшити рівень насиченості, додайте кілька скибочок огірка між індичкою та сиром.

Раніше ми розповідали, які рецепти сніданків подарують вам енергію на цілий день.

Читайте також, які продукти допоможуть отримати рівну та гарну засмагу.

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