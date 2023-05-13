7 лучших перекусов для сжигания жира: смотрите полезный список

Обычно рацион должен состоять из завтрака, обеда и ужина. Однако между этими приемами пищи могут быть перекусы. В них нет ничего плохого, однако стоит стараться делать свои перекусы здоровыми, особенно если вы хотите похудеть.
Вариантами полезных перекусов поделились на сайте Eat This Not That.
Хумус - это закуска из нутового пюре, которое имеет большое количество растительного белка. Овощи, конечно, полезны и сами по себе, однако с хумусом это получается низкокалорийный и сытный перекус. Исследование показало, что потребление 10 граммов клетчатки из овощей способствует сожжению почти четырех процентов жира.
Магазинные миксы обычно содержат слишком много сахара, поэтому смесь можно приготовить самостоятельно дома. Вы можете добавить то, что любите: сушеные вишни, фисташки и поджаренную кокосовую стружку; грецкие орехи и изюм; пекан, семена подсолнечника и сушеное манго; а также тыквенные семена и сушеные ягоды черники.
Овощи следует добавлять как к основным трапезам, так и к перекусам (фото: eatthis.com)
Перекусывая греческим йогуртом, вы насытитесь белком и пробиотиками, помогающими поддерживать здоровье кишечника. Кроме того, йогурт может умерить ваш аппетит, ускорить метаболизм и способствовать потере веса. А ягоды станут отличным источником клетчатки.
Просто нарежьте яблоки ломтиками и сбрызните сверху своей любимой ореховой пастой. Эта закуска содержит много белка и полезных жиров.
Он имеет низкое содержание жира, насыщенное белком и не имеет большого количества калорий. Это делает его прекрасным перекусом для похудения. Положите его на рисовые хлебцы и добавьте любую начинку по своему выбору.
Не забывайте насыщать свои блюда полезными жирами (фото: eatthis.com)
Ни для кого не секрет, что яйца являются источником питательных веществ, но знаете ли вы, что они также могут помочь уменьшить талию? Если на тосты с авокадо положить вкрутую сваренные яйца, закуска станет идеальным балансом полезных жиров и белка. Можно использовать цельнозерновой хлеб с семенами, чтобы получить больше клетчатки и полезных микроэлементов.
Если вы хотите перекус с низким содержанием углеводов, приготовьте рулетики из индейки и сыра. Чтобы увеличить насыщенность, добавьте несколько ломтиков огурца между индейкой и сыром.
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