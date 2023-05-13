7 лучших перекусов для сжигания жира: смотрите полезный список

Свежие овощи с хумусом

Хумус - это закуска из нутового пюре, которое имеет большое количество растительного белка. Овощи, конечно, полезны и сами по себе, однако с хумусом это получается низкокалорийный и сытный перекус. Исследование показало, что потребление 10 граммов клетчатки из овощей способствует сожжению почти четырех процентов жира.

Смесь орехов и сухофруктов

Магазинные миксы обычно содержат слишком много сахара, поэтому смесь можно приготовить самостоятельно дома. Вы можете добавить то, что любите: сушеные вишни, фисташки и поджаренную кокосовую стружку; грецкие орехи и изюм; пекан, семена подсолнечника и сушеное манго; а также тыквенные семена и сушеные ягоды черники.

Овощи следует добавлять как к основным трапезам, так и к перекусам (фото: eatthis.com)

Греческий йогурт с ягодами

Перекусывая греческим йогуртом, вы насытитесь белком и пробиотиками, помогающими поддерживать здоровье кишечника. Кроме того, йогурт может умерить ваш аппетит, ускорить метаболизм и способствовать потере веса. А ягоды станут отличным источником клетчатки.

Яблоки с арахисовой пастой

Просто нарежьте яблоки ломтиками и сбрызните сверху своей любимой ореховой пастой. Эта закуска содержит много белка и полезных жиров.

Кисломолочный творог

Он имеет низкое содержание жира, насыщенное белком и не имеет большого количества калорий. Это делает его прекрасным перекусом для похудения. Положите его на рисовые хлебцы и добавьте любую начинку по своему выбору.

Не забывайте насыщать свои блюда полезными жирами (фото: eatthis.com)

Тост с авокадо и яйцом

Ни для кого не секрет, что яйца являются источником питательных веществ, но знаете ли вы, что они также могут помочь уменьшить талию? Если на тосты с авокадо положить вкрутую сваренные яйца, закуска станет идеальным балансом полезных жиров и белка. Можно использовать цельнозерновой хлеб с семенами, чтобы получить больше клетчатки и полезных микроэлементов.

Полезные рулетики

Если вы хотите перекус с низким содержанием углеводов, приготовьте рулетики из индейки и сыра. Чтобы увеличить насыщенность, добавьте несколько ломтиков огурца между индейкой и сыром.