7 найкращих емуляторів для запуску ретро-ігор на смартфонах Android

PlayStation Portable (PSP) - PPSSPP

PSP має так багато солідних ігор, в які ви, можливо, ніколи не грали, і PPSSPP чудово справляється із відтворенням ігор у піксельному стилі.

Як і багато емуляторів Android, ви можете налаштувати вихідну роздільну здатність, змінити налаштування згладжування та очистити досвід за допомогою додаткових елементів керування та графічних налаштувань. Ігри тепер виглядають краще, ніж будь-коли на оригінальному устаткуванні.

Кнопка "Turbo" дозволяє швидко перемотувати і прискорювати повільні ігрові цикли або заставки, які затягуються. Інтерфейс простий у навігації, і є безліч способів налаштувати досвід та продуктивність.

PlayStation 1 (PS1) - Duckstation

Duckstation є емулятором оригінальної PlayStation на Android. Ви можете масштабувати до 4K, але при 1080p ігровий процес абсолютно бездоганний. Наявність потужного телефону Android допомагає емуляції, але ви можете запустити його також на пристрої середнього рівня

Ви можете підключити його до RetroArch, щоб обробляти всі ваші ігри для PS1. Варто бути обережним при налаштуванні параметрів, хоча це може викликати деякі проблеми, але налаштування за замовчуванням повинні бути хороші для більшості PS1 ROMs.

Sega Dreamcast - Redream

Однією з найкращих особливостей Redream є те, що він дозволяє принести багато класичних ігор для Dreamcast потенційно ширшій аудиторії. Деякі ігри вимагають особливого налаштування, але більшість працюватимуть плавно навіть на менш потужному обладнанні.

Інтерфейс приємний і чистий, з безліччю варіантів керування та апаратного введення, включаючи практично будь-який контролер, який ви підключаєте до свого телефону. Можливий мінус у тому, що ви не можете змінити розмір окремих кнопок на екрані.

Nintendo 64 - M64Plus FZ

Емуляція N64 все ще не ідеальна для кожної гри, але M64Plus FZ є найкращим варіантом, якщо ви хочете грати в класичні ігри, такі як Zelda Ocarina of Time або Mario 64 на своєму телефоні Android.

Ви будете бачити рекламу у безкоштовній версії, якщо не завантажите її з Github або не заплатите за версію "Pro", що рекомендується зробити.

Ви зіткнетеся з деякими проблемами з конкретними ігровими ROM. Якщо ви граєте у вихідній роздільній здатності, більшість найбільших ігор працюватимуть без проблем.

Є також безліч способів покращити досвід за допомогою екранних кнопок, оскільки більшість контролерів не мають деяких опцій геймпаду N64.

Nintendo DS - DraSTIC

DraSTIC є одним із небагатьох емуляторів, створених з нуля для Android, тому це ідеальний спосіб грати в ігри Nintendo DS на своєму смартфоні.

На складаних телефонах це найепічніший спосіб випробувати двоекранний досвід класичних ігор Nintendo DS, тому що вам не потрібно перемикатися між видами екрану - що ви можете зробити з традиційним планшетним телефоном, тому ви нічого не пропустите.

На "звичайному" телефоні ви можете мати обидва екрани поруч, щоб нижній сенсорний екран був ідеально емульований.

Playstation 2 (PS2) - AetherSX2/NetherSX2

Найкращим емулятором PS2 на Android вважається AetherSX2, проте, на жаль, його розробка була припинена, і його не можна завантажити з Google Play Store. Хорошою новиною є те, що NetherSX2 можна завантажити в інший спосіб, щоб грати в деякі з кращих ігор Sony.

Android-телефони з графікою Adreno повинні забезпечити найкращий досвід, але чіпсети на базі Mali також запускатимуть NetherSX2 без особливих проблем. Єдиним недоліком є те, що вам потрібний 64-бітний процесор і 64-бітна версія Android, щоб NetherSX2 взагалі працював.

Nintendo Switch - Yuzu

Якщо ви хочете грати в більш сучасні ігри, Yuzu, можливо, один з найкращих емуляторів на ринку. Вам потрібно буде налаштувати параметри, щоб отримати "оптимальний" досвід без спроб і помилок.

Можливість грати в поточні ігри AAA Nintendo на своєму телефоні ніколи не набридне. Переконайтеся, що у вас є досить сучасний телефон з потужним чіпсетом для найкращого досвіду.