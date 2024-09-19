7 лучших эмуляторов для запуска ретро-игр на смартфонах Android

PlayStation Portable (PSP) - PPSSPP

PSP имеет так много солидных игр, в которые вы, возможно, никогда не играли, и PPSSPP отлично справляется с воссозданием игр в пиксельном стиле.

Как и многие эмуляторы Android, вы можете настроить выходное разрешение, изменить настройки сглаживания и очистить опыт с помощью дополнительных элементов управления и графических настроек. Игры теперь выглядят лучше, чем когда-либо на оригинальном оборудовании.

Кнопка "Turbo" позволяет вам быстро перематывать и ускорять медленные игровые циклы или заставки, которые затягиваются. Интерфейс прост в навигации, и есть множество способов настроить опыт и производительность.

PlayStation 1 (PS1) - Duckstation

Duckstation является эмулятором оригинальной PlayStation на Android. Вы можете масштабировать до 4K, но при 1080p игровой процесс абсолютно безупречен. Наличие мощного телефона Android помогает в эмуляции, но вы можете запустить его также на устройстве среднего уровня

Вы можете подключить его к RetroArch, чтобы обрабатывать все ваши игры для PS1. Стоит быть осторожным при настройке параметров, хотя, это может вызвать некоторые проблемы, но опции по умолчанию должны быть хороши для большинства PS1 ROMs.

Sega Dreamcast - Redream

Одной из лучших особенностей Redream является то, что он позволяет принести многие классические игры для Dreamcast потенциально более широкой аудитории. Некоторые игры требуют особенной настройки, но большинство будут работать плавно даже на менее мощном оборудовании.

Интерфейс приятный и чистый, с множеством вариантов управления и аппаратного ввода, включая практически любой контроллер, который вы подключаете к своему телефону. Возможный минус состоит в том, что вы не можете изменить размер отдельных кнопок на экране.

Nintendo 64 - M64Plus FZ

Эмуляция N64 все еще не идеальна для каждой игры, но M64Plus FZ является лучшим вариантом, если вы хотите играть в классические игры, такие как Zelda Ocarina of Time или Mario 64 на своем телефоне Android.

Вы будете видеть рекламу в бесплатной версии, если не загрузите ее с Github или не заплатите за версию "Pro", что рекомендуется сделать.

Вы столкнетесь с некоторыми проблемами с конкретными игровыми ROM. Если вы играете в исходном разрешении, большинство крупнейших игр будут работать без проблем.

Есть также множество способов улучшить опыт с помощью экранных кнопок, поскольку большинство контроллеров не имеют некоторых опций геймпада N64.

Nintendo DS - DraSTIC

DraSTIC является одним из немногих эмуляторов, созданных с нуля для Android, поэтому это идеальный способ играть в игры Nintendo DS на своем смартфоне.

На складных телефонах это самый эпический способ испытать двухэкранный опыт классических игр Nintendo DS, так как вам не нужно переключаться между видами экрана - что вы можете сделать с традиционным планшетным телефоном, поэтому вы ничего не пропустите.

На "обычном” телефоне вы можете иметь оба экрана рядом, чтобы нижний сенсорный экран был идеально эмулирован.

Playstation 2 (PS2) - AetherSX2/NetherSX2

Лучшим эмулятором PS2 на Android считается AetherSX2, однако, к сожалению, его разработка была прекращена, и его нельзя загрузить из Google Play Store. Хорошей новостью является то, что NetherSX2 можно загрузить сторонним способом, чтобы играть в некоторые из лучших игр Sony.

Android-телефоны с графикой Adreno должны обеспечить наилучший опыт, но чипсеты на базе Mali также будут запускать NetherSX2 без особых проблем. Единственным недостатком является то, что вам нужен 64-битный процессор и 64-битная версия Android, чтобы NetherSX2 вообще работал.

Nintendo Switch - Yuzu

Если вы хотите играть в более современные игры, Yuzu, возможно, один из лучших эмуляторов на рынке. Вам нужно будет настроить параметры, чтобы получить "оптимальный" опыт без проб и ошибок.

Возможность играть в текущие игры AAA Nintendo на своем телефоне никогда не надоест. Убедитесь, что у вас достаточно современный телефон с мощным чипсетом для наилучшего опыта.