7 найгірших типів сусідів, жити поруч з якими - справжнє пекло

Вічно галасливі

Це ті сусіди, які, здається, живуть у безперервному святковому режимі. У них завжди звучить музика, переглядаються бойовики з максимальним звуком або щодня проходить генеральне прибирання із пересуванням меблів.

Їхній улюблений час для галасу - це, звичайно, пізня ніч, коли інші намагаються відпочити. Мабуть, вони вважають, що всі хочуть стати частиною їхнього особистого "концерту".

Пліткарі

Сусіди, які знають про вас більше, ніж ви самі, можуть стати справжнім випробуванням. Вони завжди напоготові, аби підслухати щось новеньке чи обговорити ваше життя з іншими мешканцями.

З такими сусідами майже неможливо приховати будь-які особисті події - вони завжди першими дізнаються, коли ви зібрались у відпустку або купили нові меблі. Їхнє життєве кредо - "А ти чув, що…".

Жити під постійним наглядом сусідів не дуже приємно (фото: Pixabay.com)

Хронічні ремонтники

У цих сусідів вічний ремонт, який ніколи не закінчується. Вони щоранку будять весь будинок своїми дрилями, молотками та різноманітними інструментами, які лякають навіть котів.

Навіть якщо ви вже подумали, що ремонт завершився, насправді він просто переходить на новий рівень. Складається враження, що ці люди взяли на себе місію створення "ідеального дому", але при цьому тероризують спокій усіх навколо.

Експерти з виховання дітей

Ці сусіди завжди знають, як правильно виховувати дітей, навіть якщо своїх у них немає. Вони не соромляться робити зауваження, розповідають про "неправильні" методи виховання та намагаються навчити, як слід поводитись дітям.

Їхній улюблений коментар - "А в наші часи такого не було". Часто саме вони стають головними критиками дитячих криків, але самі не проти створити чимало галасу.

Паркувальні "генії"

Це люди, які паркуються так, ніби місце на всій планеті призначене лише для їхньої машини. Вони не зважають на розмітки та чужі автомобілі, займаючи одразу два місця або паркуючись так, що прохід повністю заблокований.

Інколи здається, що їхній головний талант - це створення незручностей для інших. Від їхніх паркувальних "шедеврів" потерпають усі, хто хоче знайти собі місце у дворі.

Поганий сусід може стати вироком на багато років (фото: Pixabay.com)

Прихильники "інтер’єрної свободи"

Ці сусіди мають власне уявлення про красу та зручність, яке часто виходить за межі їхньої квартири. Вони прикрашають під’їзд "особистими" килимками, вазонами, картинками або навіть залишають власні меблі у коридорі.

Їхній стиль - "чим більше, тим краще", і неважливо, що це заважає іншим. Для них під’їзд - це розширення їхнього власного простору, і ніхто не зможе переконати їх у зворотному.

Скаржники на усе на світі

Ці люди завжди знайдуть привід поскаржитися, навіть якщо його об’єктивно не існує. Вони можуть звертатися до ЖЕКу або ОСББ з будь-якої дрібниці - від занадто яскравого світла на сходах до сусідського горщика на балконі.

Для них скарги - це стиль життя, спосіб підтримувати порядок і бути "корисними" для громади. З такими сусідами ніколи не знаєш, на що вони поскаржаться наступного разу.