Ніколи не орендуйте квартири з такими підозрілими ознаками

Пошук зручного й безпечного житла для оренди - важливий процес, що вимагає уважності. Адже, оренда квартири з проблемними признаками може обернутися постійними клопотами і зайвими витратами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає ознаки, що мають насторожити вас під час огляду квартири, і допоможуть прийняти зважене рішення.

Пліснява та вологість на стінах

Якщо під час огляду квартири ви помітили плями вологи або плісняву на стінах, це серйозний привід замислитися. Пліснява не лише псує естетичний вигляд, а й може бути шкідливою для здоров'я, викликаючи алергію або захворювання дихальних шляхів.

Проблеми з вологістю часто свідчать про погану ізоляцію або несправності у системі водовідведення. Запитайте у власника, як він планує усунути проблему, адже боротися з пліснявою самостійно часто виявляється марним.

Якщо орендодавець ігнорує ваші запитання або переконує, що "це нормально", варто розглянути інші варіанти. Не дозволяйте собі жити в умовах, що шкодять вашому здоров’ю.

Несправності з електрикою

Електрична система квартири повинна бути надійною, адже несправності можуть стати причиною пожежі або пошкодити ваші електроприлади. Якщо вимикачі і розетки старі або виглядають небезпечно, краще обговорити їх заміну з власником заздалегідь.

Зверніть увагу на електрощитову, адже старі або недбало відремонтовані проводи можуть спричинити замикання. Під час огляду перевірте, чи добре працюють всі електроприлади, а також запитайте про потужність мережі, особливо якщо маєте багато техніки.

Якщо господар не хоче розв'язувати проблему, краще уникнути такої квартири. Надійна електрика - це основа вашого безпечного проживання.

Оренда проблемної квартири приведе до збитків та незручностей (фото: Freepik.com)

Поганий запах у квартирі

Зверніть увагу на запах у приміщенні під час першого візиту. Стійкий неприємний запах від каналізації, тютюну або плісняви може свідчити про наявність серйозних проблем з вентиляцією чи сантехнікою.

Навіть сильні засоби для очищення повітря не завжди можуть повністю усунути такі запахи, якщо проблема глибша. Запитайте у власника про можливе джерело запаху, адже постійний неприємний запах може зіпсувати ваш комфорт.

Якщо запах настільки сильний, що вас дратує вже під час огляду, краще не ризикувати. Ваш дім має бути місцем, де приємно перебувати.

Вікна та опалення

Перевірте стан вікон, адже вони мають бути щільно закритими і без щілин. Взимку через старі вікна може проникати холод, що знижує температуру в приміщенні і підвищує витрати на опалення.

Також зверніть увагу на роботу батарей і системи опалення: запитайте у власника, як обігрівається квартира і чи справні всі елементи системи. Якщо ви помічаєте, що радіатори погано гріють або існують проблеми з температурним режимом, варто подумати, чи готові ви жити у холодних умовах.

Важливо також дізнатися про додаткові обігрівачі, якщо система опалення працює ненадійно. Тепло й комфорт у вашій квартирі - це запорука приємного проживання.

Перед орендою квартири треба перевірити усі нюанси (фото: Freepik.com)

Стан сантехніки та водопостачання

Перевірка сантехніки допоможе уникнути неприємних несподіванок, таких як постійні протікання або засмічення труб. Увімкніть кран і перевірте тиск води, а також відсутність іржі чи витоків у трубах.

Важливо, щоб ванна кімната і кухня були у належному стані, адже витік води може спричинити неприємний запах та навіть підтоплення. Також зверніть увагу на роботу унітаза: будь-які проблеми у цій зоні можуть призвести до частих неприємностей.

Якщо під час огляду ви бачите іржу, краще уникати цього варіанту. Якісна сантехніка гарантує комфорт та зручність у повсякденному житті.

Сумнівний договір і умови оренди

Один з найважливіших етапів - ретельно ознайомитися з умовами договору. Якщо орендодавець наполягає на відсутності договору або обіцяє розв'язати всі питання "на словах", це ризикований знак.

Договір оренди має включати всі важливі аспекти: терміни, умови розірвання, відповідальність сторін і розподіл витрат на ремонт. Уточніть, чи можливі додаткові платежі, адже деякі орендодавці можуть вимагати оплату комунальних послуг понад норму.

Відсутність прозорих умов може призвести до конфліктів, тому варто наполягати на укладанні чіткого договору. Вибір житла - це не тільки зручність, але й безпека, і договір - важливий елемент вашого спокою.