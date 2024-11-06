7 худших типов соседей, жить рядом с которыми - настоящий ад

Вечно шумные

Это соседи, которые, кажется, живут в непрерывном праздничном режиме. У них всегда звучит музыка, просматриваются боевики с максимальным звуком или ежедневно проходит генеральная уборка с передвижением мебели.

Их любимое время для шумихи - это, конечно, поздняя ночь, когда другие пытаются отдохнуть. По-видимому, они считают, что все хотят стать частью их личного "концерта".

Сплетники

Соседи, знающие о вас больше, чем вы сами, могут стать настоящим испытанием. Они всегда готовы, чтобы подслушать что-нибудь новенькое или обсудить вашу жизнь с другими жителями.

С такими соседями почти невозможно скрыть какие-либо личные события - они всегда первыми узнают, когда вы собрались в отпуск или купили новую мебель. Их жизненное кредо - "А ты слышал, что…".

Жить под постоянным наблюдением соседей не очень приятно (фото: Pixabay.com)

Хронические ремонтники

У этих соседей вечный ремонт, который никогда не кончается. Они каждое утро будят весь дом своей дрелью, молотками и разнообразными инструментами, которые пугают даже кошек.

Даже если вы подумали, что ремонт завершился, на самом деле он просто переходит на новый уровень. Создается впечатление, что эти люди взяли на себя миссию создания "идеального дома", но при этом терроризируют покой всех вокруг.

Эксперты по воспитанию детей

Эти соседи всегда знают, как правильно воспитывать детей, даже если своих у них нет. Они не стесняются делать замечания, рассказывают о "неправильных" методах воспитания и пытаются научить, как следует вести себя детям.

Их любимый комментарий - "А в наше время такого не было". Часто именно они становятся главными критиками детских криков, но сами не прочь создать немало шума.

Парковочные "гении"

Это люди, паркующиеся так, будто место на всей планете предназначено только для их машины. Они не учитывают разметки и чужие автомобили, занимая сразу два места или паркуясь так, что проход полностью заблокирован.

Иногда кажется, что их главный талант - это создание неудобств для других. От их парковочных "шедевров" страдают все, кто хочет найти место во дворе.

Плохой сосед может стать приговором на многие годы (фото: Pixabay.com)

Сторонники "интерьерной свободы"

У этих соседей есть собственное представление о красоте и удобстве, которое часто выходит за пределы их квартиры. Они украшают подъезд "личными" ковриками, вазонами, картинками или даже оставляют собственную мебель в коридоре.

Их стиль - "чем больше, тем лучше", и неважно, что это мешает другим. Для них подъезд - это расширение их собственного пространства, и никто не сможет убедить их в обратном.

Жалобщики на все на свете

Эти люди всегда найдут повод пожаловаться даже если его объективно не существует. Они могут обращаться в ЖЭК или ОСМД по любой мелочи - от слишком яркого света на лестнице до соседского горшка на балконе.

Для них жалобы - это стиль жизни, способ поддерживать порядок и быть "полезными" для общества. С такими соседями никогда не знаешь, на что они пожалуются в следующий раз.