7 найдорожчих картин, проданих у 2024 році

Рене Магрітт "Імперія світла" (1954)

"Імперія світла" - один із найвідоміших шедеврів сюрреалізму, що вражає контрастом денного неба та нічного пейзажу. Ця картина символізує загадковість, властиву творчості Магрітта, і є частиною серії його робіт на тему світла.

У листопаді 2024 року полотно було продано на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за рекордну суму 121,2 млн доларів. Покупець залишився анонімним, але це придбання стало найгучнішим продажем року. "Імперія світла" привертає увагу не лише колекціонерів, але й широкого загалу, залишаючись іконою сюрреалістичного мистецтва.

Картина "Імперія світла" (зображення: Вікіпедія)

Ед Рушей "Заправка Standard" (1964)

Картина "Заправка Standard" стала символом поп-арту та американської культури середини ХХ століття. Цей твір, створений Едом Рушеєм, відображає звичайні американські реалії, перетворені на мистецтво.

У листопаді 2024 року робота була продана на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за 68,2 млн доларів. Картина довгий час була частиною приватної колекції, а її продаж став однією з найбільш очікуваних подій року. Відома лаконічність і графічність Рушея робить його твори культовими для сучасного мистецтва.

Картина "Заправка Standard" (зображення: Wikiart.org)

Клод Моне "Латаття" (1914-1917)

"Латаття" - одна з найвідоміших серій Клода Моне, яка відображає його любов до природи та вміння грати зі світлом і кольорами. Цей твір був створений у його саду в Живерні, де художник черпав натхнення для більшості своїх пізніх робіт.

У листопаді 2024 року картину продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за 65,5 млн доларів. Висока вартість "Латаття" підтверджує статус Моне як одного з найвидатніших імпресіоністів. Покупець придбав цей шедевр для приватної колекції.

Картина "Латаття" (зображення: Вікіпедія)

Жан-Мішель Баскія "Без назви (Elmar)" (1982)

Жан-Мішель Баскія, яскравий представник неоекспресіонізму, створив цю картину на піку своєї кар’єри. "Без назви (Elmar)" демонструє унікальний стиль художника, поєднання графіті та експресивних мазків.

У травні 2024 року полотно було продано на аукціоні Phillips у Нью-Йорку за 46,5 млн доларів. Ця робота підкреслює соціальні теми, характерні для творчості Баскії, і залишається популярною серед колекціонерів. Її продаж ще раз підтвердив статус художника як культурного феномену.

Картина "Без назви (Elmar)" (зображення: Marbeks.com)

Рене Магрітт "Таємний друг" (1958)

Цей твір Магрітта є втіленням його загадкової манери, яка змушує глядача задуматися про приховані значення. "Таємний друг" - це картина, сповнена символізму, яку в березні 2024 року продали на аукціоні Christie’s у Лондоні за 42,1 млн доларів.

Унікальність роботи полягає в її багатозначності, що дозволяє трактувати зображене по-різному. Висока ціна підтверджує інтерес до сюрреалістичного мистецтва серед сучасних колекціонерів. Полотно тепер прикрашатиме приватну колекцію європейського покупця.

Картина "Таємний друг" (зображення: Marbeks.com)

Енді Воргол "Квіти" (1964)

"Квіти" - це одна з найвідоміших серій Енді Воргола, яка показує красу природи крізь призму поп-арту. Твір був проданий у травні 2024 року на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за 35,9 млн доларів.

Картина привертає увагу своїми яскравими кольорами та характерним стилем Воргола, що робить її бажаним об’єктом для колекціонерів. Серія "Квіти" залишається одним із найбільш упізнаваних творів художника. Вона підкреслює його здатність перетворювати буденні образи на мистецтво.

Картина "Квіти" (зображення: Marbeks.com)

Клод Моне "Копиця сіна в Живерні" (1893)

Ця робота є частиною серії "Копиці сіна", у якій Моне досліджував зміни світла в різні пори дня та року. Картина "Копиця сіна в Живерні" була створена в його знаменитому саду, який став головним джерелом натхнення для художника.

У травні 2024 року її продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за 34,8 млн доларів. Цей твір демонструє віртуозність Моне у зображенні природних явищ. Його продаж став одним із найяскравіших моментів аукціонного року.

Картина "Копиця сіна в Живерні" (зображення: Marbeks.com)