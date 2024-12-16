7 самых дорогих картин, проданных в 2024 году

Рене Магритт "Империя света" (1954)

"Империя света" - один из самых известных шедевров сюрреализма, поражающий контрастом дневного неба и ночного пейзажа. Эта картина символизирует загадочность, присущую творчеству Магритта, и является частью серии его работ на тему света.

В ноябре 2024 года полотно было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную сумму 121,2 млн долларов. Покупатель остался анонимным, но это приобретение стало самой громкой продажей года. "Империя света" привлекает внимание не только коллекционеров, но и широкой публики, оставаясь иконой сюрреалистического искусства.

Картина "Империя света" (изображение: Википедия)

Эд Рушей "Заправка Standard" (1964)

Картина "Заправка Standard" стала символом поп-арта и американской культуры середины ХХ века. Это произведение, созданное Эдом Рушеем, отражает обычные американские реалии, превращенные в искусство.

В ноябре 2024 года работа была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 68,2 млн долларов. Картина долгое время была частью частной коллекции, а ее продажа стала одним из самых ожидаемых событий года. Известная лаконичность и графичность Рушея делает его произведения культовыми для современного искусства.

Картина "Заправка Standard" (изображение: Wikiart.org)

Клод Моне "Кувшинки" (1914-1917)

"Кувшинки" - одна из самых известных серий Клода Моне, которая отражает его любовь к природе и умение играть со светом и цветами. Это произведение было создано в его саду в Живерни, где художник черпал вдохновение для большинства своих поздних работ.

В ноябре 2024 года картину продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 65,5 млн долларов. Высокая стоимость "Кувшинки" подтверждает статус Моне как одного из величайших импрессионистов. Покупатель приобрел этот шедевр для частной коллекции.

Картина "Кувшинка" (изображение: Википедия)

Жан-Мишель Баския "Без названия (Elmar)" (1982)

Жан-Мишель Баския, яркий представитель неоэкспрессионизма, создал эту картину на пике своей карьеры. "Без названия (Elmar)" демонстрирует уникальный стиль художника, сочетание граффити и экспрессивных мазков.

В мае 2024 года полотно было продано на аукционе Phillips в Нью-Йорке за 46,5 млн долларов. Эта работа подчеркивает социальные темы, характерные для творчества Баскии, и остается популярной среди коллекционеров. Ее продажа еще раз подтвердила статус художника как культурного феномена.

Картина "Без названия (Elmar)" (изображение: Marbeks.com)

Рене Магритт "Тайный друг" (1958)

Это произведение Магритта является воплощением его загадочной манеры, которая заставляет зрителя задуматься о скрытых значениях. "Тайный друг" - это картина, полная символизма, которую в марте 2024 года продали на аукционе Christie's в Лондоне за 42,1 млн долларов.

Уникальность работы заключается в ее многозначности, что позволяет трактовать изображенное по-разному. Высокая цена подтверждает интерес к сюрреалистическому искусству среди современных коллекционеров. Полотно теперь будет украшать частную коллекцию европейского покупателя.

Картина "Тайный друг" (изображение: Marbeks.com)

Энди Уорхол "Цветы" (1964)

"Цветы" - это одна из самых известных серий Энди Уорхола, которая показывает красоту природы сквозь призму поп-арта. Произведение было продано в мае 2024 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 35,9 млн долларов.

Картина привлекает внимание своими яркими цветами и характерным стилем Уорхола, что делает ее желанным объектом для коллекционеров. Серия "Цветы" остается одним из самых узнаваемых произведений художника. Она подчеркивает его способность превращать обыденные образы в искусство.

Картина "Цветы" (изображение: Marbeks.com)

Клод Моне "Стог сена в Живерни" (1893)

Эта работа является частью серии "Стог сена", в которой Моне исследовал изменения света в разное время дня и года. Картина "Стог сена в Живерни" была создана в его знаменитом саду, который стал главным источником вдохновения для художника.

В мае 2024 года ее продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,8 млн долларов. Это произведение демонстрирует виртуозность Моне в изображении природных явлений. Его продажа стала одним из самых ярких моментов аукционного года.

Картина "Стог сена в Живерни" (изображение: Marbeks.com)