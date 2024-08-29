UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 найдивніших алкогольних напоїв, які схожі на хворі фантазії, але реально існують

Віно зі зміями, Японія (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

У кожній країні - свої алкогольні традиції. У деяких місцях вони настільки дивні та навіть жахливі, що нам важко собі уявити. Які чудернацькі алкогольні напої, що нам і у жахливому сні не примаряться, реально існують у світі?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, до яких див винахідливості та оригінальності дійшло людство у приготуванні спиртних напоїв.

Тонгба: алко-чай Непалу

Тонгба - унікальний напій з Непалу та Індії, який є не лише делікатесом, але й частиною культурної спадщини цих країн. 

Приготування тонгби починається з варіння зерен, які потім залишають для бродіння. Після цього до отриманої маси додають трави і залишають на кілька місяців, щоб суміш висохла. Подають тонгбу в спеціальному дерев'яному кухлі, куди насипають суміш, заливають окропом і повільно п'ють через трубочку. 

Потім окріп можна доливати - вважається, що тонгба витримує шість заварок. Цей напій відзначається кислим смаком і низьким градусом, але в умовах високогір'я можна швидко оп'янити.

Тонгба (фото: Вікіпедія) 

Шнапс "Голденрот": алкоголь з золота

"Голденрот" - відомий швейцарський шнапс, що вражає своєю унікальною особливістю: частинками золота в складі. У кожному літрі цього напою міститься 15 міліграмів справжнього золота. 

Для насолоди шнапсом "Голденрот" його спочатку потрібно процідити через сито, щоб уникнути потрапляння золотих частинок в організм. Однак справжні гурмани п'ють напій непроцідженим, хоча це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. 

Золоті частинки можуть поранити шлунок, кишечник або навіть застрягти в організмі, що часто потребує медичного втручання.

"Голденрот" (фото: chef.kiev.ua)

Віскі Gilpin Family: віскі з сечі

Gilpin Family Whisky - це колекційний віскі, що виготовляється лише на замовлення і має дуже незвичний інгредієнт - сечу людей похилого віку, хворих на діабет другого типу. 

Сеча бабусі Джеймса Гілпіна, одного з авторів рецепту, проходить просту обробку - фільтрацію через водоочисний фільтр, після чого додається в напій. Віскі, всупереч своєму незвичному походженню, має популярність серед любителів віскі. 

Віскі з сечі (фото: mediamatic.net)

Чича: стародавній напій інків

Чича - традиційний латиноамериканський напій, який пили ще інки. Для її приготування жінки спочатку пережовують зерна кукурудзи, які потім випльовують в місткість. 

Отриману масу заливають водою і залишають бродити в темному місці. Міцність чичи може коливатися від 3% до 50%, залежно від часу бродіння.

Хоча традиційний спосіб виготовлення чичи сьогодні заборонений у багатьох країнах, справжню чичу все ще можна знайти в віддалених селах Еквадору, Болівії та Колумбії.

Виготовлення чичи (фото: Вікіпедія) 

Зміїне вино: отрута у пляшці

Зміїне вино - це екзотичний алкогольний напій, створений у В'єтнамі. Секрет його унікальності полягає в тому, що всередині пляшки поміщають цілу отруйну змію, яка настоюється на рисовому вині. 

Зміїна отрута розчиняється у спирті, але етиловий алкоголь нейтралізує його токсичні властивості, роблячи напій безпечним для споживання. Іноді в пляшки додають також інших дрібних тварин - тарганів або черепашок. 

Зміїне вино (фото: Вікіпедія) 

Рисове вино з мишами: "віагра" з незвичайним інгредієнтом

Рисове вино з мишами - це традиційний напій у Кореї, який виготовляють з новонароджених мишей, що ще не покрились шерстю. Вважається, що цей напій має лікувальні властивості і є своєрідним афродизіаком. 

Миші додають у вино безпосередньо, і воно настоюється з ними, що надає напою особливого аромату та смаку. Вино допомагає з різними чоловічими проблемами та широко використовується як натуральний стимулятор.

Рисове вино з мишами (фото: chef.kiev.ua) 

Самогон чангаа: божевільна африканська екзотика

Самогон чангаа - це традиційний африканський напій, що виготовляється з порушенням усіх санітарних норм. У процесі виготовлення можуть потрапляти пісок, бруд і навіть фекалії. 

Для надання особливого смаку в чангаа додають кислоту з акумуляторів та реактивне пальне. Напій має високу міцність і може викликати сильне похмілля після споживання, тому слід вживати його з обережністю.

Так готують чангаа (фото: Вікіпедія) 

Раніше ми писали, які 5 смачних алкогольних напоїв можна зробити з ваших фруктів та ягід.

Читайте також про 7 дуже оригінальних та смішних пам'ятників у містах Європи.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Listverse, Flight Center, Local Liqour.

Читайте РБК-Україна в Google News
КурйозиЦікаві факти