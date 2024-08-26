7 неймовірно дивних та смішних пам'ятників у європейських містах

Втомилися від нескінченної бронзової та кам'яної величності на вулицях? Тоді вам треба подивитися на пам'ятники, що примушують розкрити рота від їхньої оригінальної ідеї. Які дивні пам'ятники на вулицях міст Європи варті справжнього шоку?

Зламаний стілець (Женева, Швейцарія)

Цей пам'ятник був встановлений у 1997 році перед Палацом Націй у Женеві. Автором 12-метрового дерев'яного стільця з однією зламаною ніжкою є швейцарський скульптор Даніель Берсе.

Пам'ятник символізує боротьбу проти використання протипіхотних мін, які продовжують калічити людей у всьому світі. Зламана ніжка уособлює жертви цих мін, які втрачають кінцівки.

Монумент став важливим символом гуманітарних ініціатив, пов'язаних з мінами та їх забороною (фото: Вікіпедія)

Великий палець Сезара (Ла-Дефанс, Париж, Франція)

У 1965 році французький скульптор Сезар Бальдачіні створив незвичайну скульптуру у вигляді гігантського великого пальця. Цей 12-метровий монумент розташований у сучасному районі Ла-Дефанс у Парижі.

Скульптура символізує як могутність людської руки, так і ремесло, яке вимагає вміння і майстерності. Це один з найвідоміших прикладів використання збільшених об'єктів у сучасному мистецтві.

Палець став популярним місцем для фотографій серед туристів і жителів міста (фото: Вікімапія)

Пам'ятник Францу Кафці (Прага, Чехія)

Пам'ятник знаменитому письменнику Францу Кафці був відкритий у 2003 році в Празі, недалеко від Єврейського кварталу. Його творцем є скульптор Яромир Кокор.

Пам'ятник представляє собою фігуру Кафки, який сидить на плечах величезного безликого костюма, що символізує його внутрішні страхи і відрив від реальності.

Скульптура відображає сюрреалістичний стиль, характерний для творів письменника (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник Марселю Еме (Париж, Франція)

Цей незвичайний пам'ятник був створений у 1989 році в Монмартрі, Париж, на честь письменника Марселя Еме. Скульптор Жан Маре зобразив письменника, який проходить крізь стіну, що відсилає до його відомого оповідання "Людина, яка проходить крізь стіни".

Скульптура уособлює магічний реалізм, яким славився Еме, а також нагадує про те, що мистецтво здатне проникати крізь будь-які межі. Пам'ятник став популярним місцем серед туристів, які люблять фотографуватися, імітуючи проходження крізь стіну.

Хотіли б тут сфотографуватися? (фото: vivreparis.fr)

Пам'ятник дулі (Загреб, Хорватія)

У 1997 році в Загребі з'явився незвичайний пам'ятник, що являє собою гігантську дулю - жест, що символізує незгоду та іронію. Автором цієї провокаційної скульптури є хорватський художник Ігор Грубич.

Пам'ятник встановлений на площі, яка часто стає місцем проведення політичних і соціальних акцій. Цей жест трактується як символ громадянської непокори та протесту проти влади. Пам'ятник став важливим символом свободи вираження думок та іронічним нагадуванням про важливість особистої позиції.

Зверніть увагу, що це не просто скульптура - це фонтан (фото: facebook.com/natasapogacichr)

Поліціянт, що падає (Брюссель, Бельгія)

У 2015 році в Брюсселі з'явився незвичайний пам'ятник - фігура поліціянта, ніби падаючого завдяки тому, що його схопили за ногу.

Автором цієї скульптури став бельгійський художник Том Францен. Пам'ятник розташований у районі Іксель і символізує абсурдність, з якими часто асоціюються різні бюрократичні структури. Поліціянт зображений у момент невдалого падіння, що викликає усмішку у перехожих і слугує нагадуванням про людську вразливість.

Головне питання - а хто ж саме схопив за ногу поліціянта? (фото: Вікімапія)

Маленький пильщик (Амстердам, Нідерланди)

Ця невеличка пам'ятка з'явилася у невеликому дворику Амстердама ще 1989 року. Вона відображає в буквальному значенні всім відому приказку "Не пили гілку, на який сидиш". На жаль, ім'я автора скульптури залишилося невідомим.

Таку маленьку скульптуру навіть помітити непросто (фото: atlasobscura.com)