7 натуральних засобів, які чудово замінять пральний порошок: лайфхаки на щодень

Засіб для миття посуду

Одяг також можна випрати мийним засобом для посуду. Проте спершу варто прочитати про його вміст. Адже деякі компоненти можуть вплинути на яскравість тканин і зіпсувати одяг. Мийний засіб для посуду краще використати для ручного прання, а не для машинки.

Рідке мило або шампунь

Ці засоби також здатні дбайливо очистити одяг. Якщо застосовуватимете шампунь, то краще беріть засіб без кондиціонера в складі. Він ідеально підходить для ручного прання.

Господарське мило

Це універсальний засіб для прання, яким користувалися ще наші бабусі. Перед його застосуванням замочіть речі у теплій воді, а тоді намильте брудні ділянки й добре потріть їх. Тоді добре прополощіть.

Гірчиця

Цей народний засіб добре справляється із забрудненнями. Його можна використовувати і для машинного прання. 50 грамів гірчичного порошку засипте в барабан й виставте програму на температуру води до 40 градусів. Проте зауважте, що гірчиця не підходить для прання бавовняних речей.

Сода і бура

Змішайте по 200 г бури і харчової соди. Цю суміш пересипте у чисту суху посудину і додавайте у пральну машинку замість порошку.

При використанні цього засобу розраховуйте, що на кожні 2 кг одягу достатньо 30 г суміші соди та бури. При цьому замінник порошку спершу насипте у склянку, залийте гарячою водою і розчиніть. Лише після цього додавайте у пральну машинку.

Сода і господарське мило

А от для ручного прання із соди краще зробити домашній гель. Його у машинку автомат краще не заливати.

Візьміть 2 л води, 100 г харчової соди і 100 г господарського мила. Мило натріть на терці і залийте водою. Тоді на легкому вогні нагрівайте, аж поки не розчиняться шматочки мила.

Тоді додайте соду й перемішайте. Залиште суміш під кришкою на добу, потім перелийте у чисту тару і можете використовувати для прання.

Домашній порошок

Якщо ви проти хімічних засобів і хочете спробувати створити домашній порошок, то зробіть його із соди, бури, солі та оцту.

Змішайте по 200 цих речовин і пересипте у суху чисту посудину. Під час прання додавайте у машинку 40 г суміші і вливайте 2 чайні ложки оцту в розрахунку на кожні 2 кг одягу.

Такий порошок зможе вивести забруднення не гірше, ніж магазинні засоби. А винний оцет виконує функцію кондиціонера і пом’якшує одяг.