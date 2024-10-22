7 надзвичайно простих ідей оформлення оселі, які покращать настрій восени

Застелити дивани та ліжка пледами

Один з найпростіших способів створити надзвичайно затишний простір цієї осені - за допомогою пледів та ковдр, вкривши ними дивани, ліжка або крісла. Окрім практичного тепла, цей елемент додає оселі кольорів та текстури.

Пухнасті пледи створюють затишок (фото: Freepik)

Вибір теплих осінніх кольорів для ковдр додає глибини кімнаті, роблячи її затишною. М'яка та волохата поверхня пледа не лише створює цікаві акценти, а й надає комфорт, особливо після довгої прогулянки на природі.

Розставити ароматичні свічки

Багаторівневе освітлення має важливе значення для створення збалансованого, привабливого і добре освітленого простору. Восени ж приглушене освітлення створює настрій і відчуття гостинності та затишку водночас.

Ароматичні свічки - популярна ідея для осіннього декору. Вони не лише освітлюють кімнату теплим сяйвом, а й наповнюють легкими та приємними запахами. А різноманітні відтінки свічок, темно-баклажановий, насичений зелений або навіть темно-синій, миттєво модернізують будь-яку кімнату в будинку.

Повісити м'які штори

Об'ємні штори додають приміщення затишку восени - як візуально, так і практично. Адже цупка тканина утримує тепле повітря в кімнаті.

Але важливо не зашторювати вікна в сонячні дні - так кімната буде яскравішою та краще прогріється.

Поміняти подушки

Швидко змінити атмосферу в кімнаті восени можна просто змінивши подушки або чохли на них. Для того, щоб покращити настрій від комфортного перебування в кімнаті, вибирайте насичені відтінки з різноманітними візерунками.

Розвісити гірлянду з ліхтариками

З настанням вечора правильне освітлення стає важливим для настрою. Один з найпростіших варіантів - розкласти гірлянди з ліхтариками. Найкраще восени обирати теплі тони, щоб створити комфортне відчуття простору.

Гірлянда з ліхтариками робить освітлення теплим (фото: Freepik)

Підбираючи місце для гірлянд, спробуйте розташовувати освітлення на різній висоті. Таким чином можна регулювати освітленість кімнати.

Покласти килимки

Килимок - це завжди чудове доповнення до вашої оселі, особливо якщо ви хочете додати барв і зробити простір більш привабливим.

Приємні на дотик килими вносять затишок в будь-яку оселю, затримуючи тепло повітря та закриваючи холодну дерев'яну підлогу. Великий килим - не єдиний варіант, накладання декількох килимків один на одного створить цікавий візерунок.

Розставити натуральний сезонний декор

Осінь - чудовий період для створення естетичного декору з сухоцвітів. Проте можна не обмежуватися лавандою, жоржинами та іншими осінніми квітами - для декорування можна використати навіть пожовкле листя, гілля незвичної форми та гарбузи.

Сезонний декор створює затишну осінню атмосферу (фото: Freepik)

Спробуйте переробити старі вази за допомогою фарби та харчової соди в теплі білі та теракотові кольори, щоб створити старовинну вінтажну текстуру.