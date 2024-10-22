7 чрезвычайно простых идей оформления дома, которые улучшат настроение осенью

Застелить диваны и кровати пледами

Один из самых простых способов создать чрезвычайно уютное пространство этой осенью - с помощью пледов и одеял, накрыв ними диваны, кровати или кресла. Кроме практичного тепла, этот элемент добавляет дому цвета и текстуры.

Пушистые пледы создают уют (фото: Freepik)

Выбор теплых осенних цветов для одеял придает глубины комнате, делая ее уютной. Мягкая и мохнатая поверхность пледа не только создает интересные акценты, но и придает комфорт, особенно после долгой прогулки на природе.

Расставить ароматические свечи

Многоуровневое освещение имеет немаловажное значение для создания сбалансированного, привлекательного и хорошо освещенного пространства. Осенью же приглушенное освещение создает настроение и чувство гостеприимства и одновременно уюта.

Ароматические свечи - популярная идея для осеннего декора. Они не только освещают комнату теплым сиянием, но наполняют легкими и приятными запахами. А всевозможные оттенки свечей, темно-баклажановый, насыщенный зеленый или даже темно-синий, мгновенно модернизируют любую комнату в доме.

Повесить мягкие шторы

Объемные шторы придают помещение уюту осенью - как визуально, так и практично. Ведь плотная ткань удерживает теплый воздух в комнате.

Но важно не зашторивать окна в солнечные дни - так комната будет ярче и лучше прогреется.

Поменять подушки

Быстро сменить атмосферу в комнате осенью можно просто сменив подушки или чехлы на них. Чтобы улучшить настроение от комфортного пребывания в комнате, выбирайте насыщенные оттенки с разнообразными узорами.

Развесить гирлянду с фонариками

С наступлением вечера правильное освещение становится важным для настроения. Один из самых простых вариантов - разложить гирлянды с фонариками. Лучше всего осенью выбирать тёплые тона, чтобы создать комфортное чувство пространства.

Гирлянда с фонариками делает освещение теплым (фото: Freepik)

Подбирая место для гирлянд, попробуйте размещать освещение на разной высоте. Таким образом, можно регулировать освещенность комнаты.

Положить коврики

Коврик - это всегда прекрасное дополнение к вашему дому, особенно если вы хотите добавить красок и сделать пространство более привлекательным.

Приятные на ощупь ковры вносят уют в любое жилище, задерживая тепло воздуха и закрывая холодный деревянный пол. Большой ковер - не единственный вариант, наложение нескольких ковриков друг на друга создаст интересный узор.

Расставить натуральный сезонный декор

Осень - отличный период для создания эстетического декора из сухоцветов. Однако можно не ограничиваться лавандой, георгинами и другими осенними цветами - для декорирования можно использовать даже пожелтевшие листья, ветки необычной формы и тыквы.

Сезонный декор создает уютную осеннюю атмосферу (фото: Freepik)

Попытайтесь переделать старые вазы с помощью краски и пищевой соды в теплые белые и терракотовые цвета, чтобы создать старинную винтажную текстуру.