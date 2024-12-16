7 місць, де ніколи не можна зберігати хліб

Де не можна зберігати хліб

У холодильнику

Вважається, що хліб в холодильнику може зберігатися довше, але насправді це не найкраще місце для нього. Понижена температура сприяє швидшому випаровуванню вологи з виробу.

Тож доволі швидко хліб втрачає свою м’якість та черствіє. Нерідко відбувається інший неприємний процес - пліснявіння хліба; в цьому випадку безпечніше викинути всю заражену спорами буханку.

У пластикових пакетах без вентиляції

Хліб, який зберігається у пластикових пакетах без вентиляційних отворів, може запліснявіти. Пластик не пропускає повітря, тому в упаковці створюється підвищена вологість, що сприяє росту плісняви.

На сонці або в теплих місцях

Сонячне світло та тепло, наприклад, від плити, батареї або поверхні холодильника, можуть погіршити якість хліба. Вони прискорюють процес вивітрювання вологи з хліба і можуть зробити його більш сухим. Якщо хліб буде перебувати в теплих умовах, це також підвищить ризик утворення плісняви.

Разом з продуктами з сильним запахом

Хліб є пористим продуктом, тому він швидко вбирає запахи з навколишнього середовища. Якщо зберігати хліб поруч із продуктами з яскраво вираженим запахом (наприклад, часником, цибулею чи рибою), його аромат може неприємно змінитися.

Разом з іншими сортами хліба

Хлібини з різних сортів борошна слід зберігати окремо. Причина полягає в різниці мікрофлори, до того ж одна завжди буде негативно впливати на іншу. Через це хліб буде швидко псуватися.

Сорти хліба краще зберігати окремо (ілюстративне фото: Pixabay)

У закритих контейнерах без циркуляції повітря

Якщо ви вирішили зберігати хліб у контейнері або хлібниці, переконайтесь, що він має отвори для вентиляції. У герметично закритих контейнерах хліб швидко стає вологим, що сприяє росту бактерій і плісняви.

В теплих кімнатах з підвищеною вологістю

Підвищена вологість - не найкращі умови для зберігання хліба оскільки це може призвести до швидкого псування. Висока вологість сприяє розвитку плісняви, і хліб швидко втратить свою свіжість.

Як зберегти свіжість хліба

Для оптимального зберігання хліба використовуйте дерев'яну або керамічну хлібницю з вентиляційними отворами. Якщо ви хочете зберегти хліб надовго, можна також заморозити його при -18 градусів, це дозволить зберегти продукт на декілька тижнів або навіть місяців.

Також хліб можна зберігати в хлібниці, час від часу дезінфікуючи її оцтом, або в лляній тканині, паперовому пакеті або багатошаровому мішечку.