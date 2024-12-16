7 мест, где никогда нельзя хранить хлеб

Где нельзя хранить хлеб

В холодильнике

Считается, что хлеб в холодильнике может храниться дольше, но на самом деле это не лучшее место для него. Пониженная температура способствует более быстрому испарению влаги из изделия.

Поэтому довольно быстро хлеб теряет свою мягкость и черствеет. Нередко происходит другой неприятный процесс - плесневение хлеба; в этом случае безопаснее выбросить всю зараженную спорами буханку.

В пластиковых пакетах без вентиляции

Хлеб, который хранится в пластиковых пакетах без вентиляционных отверстий, может заплесневеть. Пластик не пропускает воздух, поэтому в упаковке создается повышенная влажность, что способствует росту плесени.

На солнце или в теплых местах

Солнечный свет и тепло, например, от плиты, батареи или поверхности холодильника, могут ухудшить качество хлеба. Они ускоряют процесс выветривания влаги из хлеба и могут сделать его более сухим. Если хлеб будет находиться в теплых условиях, это также повысит риск образования плесени.

Вместе с продуктами с сильным запахом

Хлеб является пористым продуктом, поэтому он быстро впитывает запахи из окружающей среды. Если хранить хлеб рядом с продуктами с ярко выраженным запахом (например, чесноком, луком или рыбой), его аромат может неприятно измениться.

Вместе с другими сортами хлеба

Хлеба из разных сортов муки следует хранить отдельно. Причина заключается в разнице микрофлоры, к тому же одна всегда будет негативно влиять на другую. Из-за этого хлеб будет быстро портиться.

Сорта хлеба лучше хранить отдельно (иллюстративное фото: Pixabay)

В закрытых контейнерах без циркуляции воздуха

Если вы решили хранить хлеб в контейнере или хлебнице, убедитесь, что он имеет отверстия для вентиляции. В герметично закрытых контейнерах хлеб быстро становится влажным, что способствует росту бактерий и плесени.

В теплых комнатах с повышенной влажностью

Повышенная влажность - не лучшие условия для хранения хлеба поскольку это может привести к быстрой порче. Высокая влажность способствует развитию плесени, и хлеб быстро потеряет свою свежесть.

Как сохранить свежесть хлеба

Для оптимального хранения хлеба используйте деревянную или керамическую хлебницу с вентиляционными отверстиями. Если вы хотите сохранить хлеб надолго, можно также заморозить его при -18 градусов, это позволит сохранить продукт на несколько недель или даже месяцев.

Также хлеб можно хранить в хлебнице, время от времени дезинфицируя ее уксусом, или в льняной ткани, бумажном пакете или многослойном мешочке.