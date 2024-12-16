7 мест, где никогда нельзя хранить хлеб

Хлеб - один из самых распространенных продуктов на нашем столе, который, однако, быстро черствеет. Некоторые места могут показаться идеальными для хранения хлеба, но на самом деле они могут привести к тому, что он портится очень быстро.
О местах, где лучше никогда не хранить хлеб, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В холодильнике
Считается, что хлеб в холодильнике может храниться дольше, но на самом деле это не лучшее место для него. Пониженная температура способствует более быстрому испарению влаги из изделия.
Поэтому довольно быстро хлеб теряет свою мягкость и черствеет. Нередко происходит другой неприятный процесс - плесневение хлеба; в этом случае безопаснее выбросить всю зараженную спорами буханку.
В пластиковых пакетах без вентиляции
Хлеб, который хранится в пластиковых пакетах без вентиляционных отверстий, может заплесневеть. Пластик не пропускает воздух, поэтому в упаковке создается повышенная влажность, что способствует росту плесени.
На солнце или в теплых местах
Солнечный свет и тепло, например, от плиты, батареи или поверхности холодильника, могут ухудшить качество хлеба. Они ускоряют процесс выветривания влаги из хлеба и могут сделать его более сухим. Если хлеб будет находиться в теплых условиях, это также повысит риск образования плесени.
Вместе с продуктами с сильным запахом
Хлеб является пористым продуктом, поэтому он быстро впитывает запахи из окружающей среды. Если хранить хлеб рядом с продуктами с ярко выраженным запахом (например, чесноком, луком или рыбой), его аромат может неприятно измениться.
Вместе с другими сортами хлеба
Хлеба из разных сортов муки следует хранить отдельно. Причина заключается в разнице микрофлоры, к тому же одна всегда будет негативно влиять на другую. Из-за этого хлеб будет быстро портиться.
Сорта хлеба лучше хранить отдельно (иллюстративное фото: Pixabay)
В закрытых контейнерах без циркуляции воздуха
Если вы решили хранить хлеб в контейнере или хлебнице, убедитесь, что он имеет отверстия для вентиляции. В герметично закрытых контейнерах хлеб быстро становится влажным, что способствует росту бактерий и плесени.
В теплых комнатах с повышенной влажностью
Повышенная влажность - не лучшие условия для хранения хлеба поскольку это может привести к быстрой порче. Высокая влажность способствует развитию плесени, и хлеб быстро потеряет свою свежесть.
Для оптимального хранения хлеба используйте деревянную или керамическую хлебницу с вентиляционными отверстиями. Если вы хотите сохранить хлеб надолго, можно также заморозить его при -18 градусов, это позволит сохранить продукт на несколько недель или даже месяцев.
Также хлеб можно хранить в хлебнице, время от времени дезинфицируя ее уксусом, или в льняной ткани, бумажном пакете или многослойном мешочке.
Кстати, ранее мы писали о том, как долго можно хранить вареный картофель.
Кроме этого, рассказывали, какие овощи и фрукты лучше всего хранятся в вакуумной упаковке.
При написании материала использовались такие источники: Healthline, The Kitchn, The Spruce Eats, Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.