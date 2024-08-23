7 міст України для атмосферного святкування Дня Незалежності у 2024 році

Львів (Шевченківський Гай)

Щороку у Львівському скансені відбуваються урочистості до Дня Незалежності. Цього року у програмі святкувань запланований показ фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", щоб ушанувати пам’ять персоналій, які долучились своєю творчістю до становлення української ідентичності.

Також, буде музика в стилі українського фанку, а також їжа та напої від крафтових виробників. Дрес-код події - етно, тож не забудьте взяти найгарнішу вишиванку.

Шевченківський Гай у Львові (фото: Вікіпедія)

Черкаси

У Черкасах до Дня Незалежності відбудуться покази патріотичних українських фільмів. Ця подія стане чудовою можливістю об’єднатися, вшанувати національні цінності та підтримати українське кіномистецтво.

У трьох школах міста Черкаси будуть показувати фільми "Іван Сила", "Чорний ворон" та "Крашанка". Вхід вільний, проте організатори просять взяти з собою ковдри, пледи чи каремати для більш комфортного перегляду кіно.

Черкаська набережна (фото: vnebo.ua)

Івано-Франківськ

24 серпня у місті пройде благодійний фестиваль, де буде понад 20 різних активностей. У програму фестивалю включено: жива музика, ярмарок виробів власними руками, мистецькі майстер-класи, фотозона та багато інших. Також на території буде облаштовано окрему гастрозону.

Окрім цього фестивалю, у місті будуть проводитися творчі майстер-класи, кінопокази та поетичні вечори.

Територія Промприладу (фото: vikna.if.ua)

Чернівці

До річниці з Дня Незалежності у місті пройде творча програма "Незалежність2024: позашкілляUA". Розклад програми поділений на 5 секцій: ТехноUA, ЕкоUA, МистецтвоUA, ТуристUA, НаукаUA.

Також, в Центрі Миколайчука та кіноконцертному залі "Чернівці" будуть проводитись кінопокази українського кіно від українських режисерів про українську історію та боротьбу.

Центр Миколайчука (фото: ratelist.top)

Рівне

У місті до Дня Незалежності буде багато локацій для святкування.

Тут відбудеться церемонія несення Державного Прапора України, виставка робіт студії декоративно-ужиткового мистецтва, будуть проведені різноманітні спортивні заходи і виступ Народного аматорського духового оркестру Рівненського міського палацу культури та інших.

Озеро Басів кут (фото: rivnefish.com)

Ужгород

До Дня Незалежності в парку фігур Lights&Dreams відбудуться тематичні вистави та театралізовані виступи за участю аматорів. Актори виступатимуть серед величних інсталяцій, кожна з яких досягає семиметрової висоти.

Крім святкових подій, парк запрошує відвідувачів насолодитися інтерактивними зонами розваг, місцями для відпочинку, стилізованими фотозонами, освіжаючими напоями та іншими приємними пропозиціями.

Фігури в парку Lights&Dreams (фото: facebook.com/lightsdreams.uzhhorod)

Київ (Український Дім)

До Дня Незалежності в національному культурному центрі буде цілий фестиваль, присвячений українському мистецтву.

Фестивальна програма складатиметься з 5 цінностей, які транслюються через призму різних видів мистецтва: кіно відображатиме сміливість, література - свободу, візуальне мистецтво - гумор, музика - чуйність, а перформативні жанри - любов. Також гості матимуть змогу купити вироби українських брендів, випити запашної кави у кав’ярні тощо.

Український Дім (фото: kyivmaps.com)