7 городов Украины для атмосферного празднования Дня Независимости в 2024 году

24 августа - День независимости Украины. В этом году праздник выпадает на субботу. И для многих это повод поехать куда-нибудь в другой город, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу, насладиться культурными мероприятиями, или просто отдохнуть в кругу семьи, сменив обстановку.
Где в этом году можно душевно отметить День Независимости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ежегодно во Львовском скансене проходят торжества ко Дню Независимости. В этом году в программе празднований запланирован показ фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты", чтобы почтить память персоналий, приобщившихся своим творчеством к становлению украинской идентичности.
Также будет музыка в стиле украинского фанка, а также еда и напитки от крафтовых производителей. Дресс-код события - этно, так что не забудьте взять самую красивую вышиванку.
В Черкассах ко Дню Независимости пройдут показы патриотических украинских фильмов. Это событие станет прекрасной возможностью объединиться, почтить национальные ценности и поддержать украинское киноискусство.
В трех школах города Черкассы будут показывать фильмы "Иван Сила", "Черный ворон" и "Крашенка". Вход свободный, но организаторы просят взять с собой одеяла, пледы или карематы для более комфортного просмотра кино.
24 августа в городе пройдет благотворительный фестиваль, где пройдет более 20 различных активностей. В программу фестиваля включены: живая музыка, ярмарка изделий собственными руками, художественные мастер-классы, фотозона и многие другие. Также на территории будет обустроена отдельная гастрозона.
Кроме этого фестиваля в городе будут проводиться творческие мастер-классы, кинопоказы и поэтические вечера.
К годовщине Дня Независимости в городе пройдет творческая программа "Независимость2024: внешколаUA". Расписание программы разделено на 5 секций: ТехноUA, ЭкоUA, ИскусствоUA, ТуристUA, НаукаUA.
Также в Центре Миколайчука и киноконцертном зале "Черновцы" будут проводиться кинопоказы украинского кино от украинских режиссеров об украинской истории и борьбе.
В городе ко Дню Независимости будет много локаций для празднования.
Здесь состоится церемония несения Государственного Флага Украины, выставка работ студии декоративно-прикладного искусства, будут проведены разнообразные спортивные мероприятия и выступление Народного любительского духового оркестра Ровенского городского дворца культуры и других.
Ко Дню Независимости в парке фигур Lights&Dreams пройдут тематические представления и театрализованные выступления с участием любителей. Актеры выступят среди величественных инсталляций, каждая из которых достигает семиметровой высоты.
Помимо праздничных событий парк приглашает посетителей насладиться интерактивными зонами развлечений, местами для отдыха, стилизованными фотозонами, освежающими напитками и другими приятными предложениями.
Ко Дню Независимости в национальном культурном центре будет целый фестиваль, посвященный украинскому искусству.
Фестивальная программа будет состоять из 5 ценностей, которые транслируются через призму разных видов искусства: кино будет отражать смелость, литература - свободу, визуальное искусство - юмор, музыка - отзывчивость, а перформативные жанры - любовь. Также гости смогут купить изделия украинских брендов, выпить ароматного кофе в кафе и т.д.
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Для написания материала использовались следующие источники: Википедия, портал Lviv.Travel, издание "Черновицкий луч", "Об Ровно", "Ужгород24", официальный портал городского совета Черкасс.