7 городов Украины для атмосферного празднования Дня Независимости в 2024 году

Львов (Шевченковский Гай)

Ежегодно во Львовском скансене проходят торжества ко Дню Независимости. В этом году в программе празднований запланирован показ фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты", чтобы почтить память персоналий, приобщившихся своим творчеством к становлению украинской идентичности.

Также будет музыка в стиле украинского фанка, а также еда и напитки от крафтовых производителей. Дресс-код события - этно, так что не забудьте взять самую красивую вышиванку.

Шевченковский Гай во Львове (фото: Википедия)

Черкассы

В Черкассах ко Дню Независимости пройдут показы патриотических украинских фильмов. Это событие станет прекрасной возможностью объединиться, почтить национальные ценности и поддержать украинское киноискусство.

В трех школах города Черкассы будут показывать фильмы "Иван Сила", "Черный ворон" и "Крашенка". Вход свободный, но организаторы просят взять с собой одеяла, пледы или карематы для более комфортного просмотра кино.

Черкасская набережная (фото: vnebo.ua)

Ивано-Франковск

24 августа в городе пройдет благотворительный фестиваль, где пройдет более 20 различных активностей. В программу фестиваля включены: живая музыка, ярмарка изделий собственными руками, художественные мастер-классы, фотозона и многие другие. Также на территории будет обустроена отдельная гастрозона.

Кроме этого фестиваля в городе будут проводиться творческие мастер-классы, кинопоказы и поэтические вечера.

Территория Промприбора (фото: vikna.if.ua)

Черновцы

К годовщине Дня Независимости в городе пройдет творческая программа "Независимость2024: внешколаUA". Расписание программы разделено на 5 секций: ТехноUA, ЭкоUA, ИскусствоUA, ТуристUA, НаукаUA.

Также в Центре Миколайчука и киноконцертном зале "Черновцы" будут проводиться кинопоказы украинского кино от украинских режиссеров об украинской истории и борьбе.

Центр Миколайчука (фото: ratelist.top)

Ровно

В городе ко Дню Независимости будет много локаций для празднования.

Здесь состоится церемония несения Государственного Флага Украины, выставка работ студии декоративно-прикладного искусства, будут проведены разнообразные спортивные мероприятия и выступление Народного любительского духового оркестра Ровенского городского дворца культуры и других.

Озеро Басов Кут (фото: rivnefish.com)

Ужгород

Ко Дню Независимости в парке фигур Lights&Dreams пройдут тематические представления и театрализованные выступления с участием любителей. Актеры выступят среди величественных инсталляций, каждая из которых достигает семиметровой высоты.

Помимо праздничных событий парк приглашает посетителей насладиться интерактивными зонами развлечений, местами для отдыха, стилизованными фотозонами, освежающими напитками и другими приятными предложениями.

Фигуры в парке Lights&Dreams (фото: facebook.com/lightsdreams.uzhhorod)

Киев (Украинский Дом)

Ко Дню Независимости в национальном культурном центре будет целый фестиваль, посвященный украинскому искусству.

Фестивальная программа будет состоять из 5 ценностей, которые транслируются через призму разных видов искусства: кино будет отражать смелость, литература - свободу, визуальное искусство - юмор, музыка - отзывчивость, а перформативные жанры - любовь. Также гости смогут купить изделия украинских брендов, выпить ароматного кофе в кафе и т.д.

Украинский Дом (фото: kyivmaps.com)