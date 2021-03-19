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7 лет оккупации Крыма: в сети показали дефицит товаров первой необходимости

Автор: Анна Киселева

В оккупированном Симферополе сахар и растительное масло отпускают в магазинах не более, чем по три кг/шт на руки. Фото объявления было сделано в праздничный для непризнанных властей день – 7 лет с момента оккупации Крыма. Пользователи вынесли предположения касаемо странного объявления у входа в один из супермаркетов.

Соответствующее фото в своем Twitter опубликовал крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA.

"Уважаемые покупатели, товары социально значимой группы (сахар-песок, масло растительное) отпускаются в ограниченном количестве - 3 кг/шт в руки", - говорится в объявлении.

В Крыму показали дефицит товаров первой необходимости (фото: twitter.com/KrimRt)

"Симферополь. И вас с праздничком)", - подписала пост блогер.

В комментариях пользователи стали предполагать, почему супермаркет решил вывесить такое объявление. Среди основных версий – изменение в графиках поставок продуктов в Крым, а также борьба с перекупщиками.

Реакция пользователей сети (скриншот: twitter.com/KrimRt)

16 марта 2021 года пошел восьмой год, как Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров. В этот день 7 лет назад на территории Крыма и Севастополя прошел незаконный референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия "включила" Крым в свой состав, то есть аннексировала. Праздник, о котором говорится выше, приурочен к присоединению Крыма к России.

Напомним, что ранее YouTube заблокировал телеканал российских оккупантов в Крыму.

Также мы писали о еще одной угрозе для Крымского моста.

До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.

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Новости Украины СимферопольДефицитпродукты
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