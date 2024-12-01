7 легендарних скарбів, які досі шукає усе людство

Скарб фараона Тутанхамона

Коли археологи відкрили гробницю фараона Тутанхамона в 1922 році, вони знайшли безліч коштовностей, що належали цьому правителю, зокрема золото, коштовні камені, ювелірні вироби.

Однак деякі частини скарбу так і не були знайдені. За деякими даними, частина скарбів була вивезена до Великої Британії, а інші - втрачені в хаосі після відкриття гробниці. Досі є багато спекуляцій щодо того, що ще може ховатися в невивчених частинах гробниці.

Скарби ордена тамплієрів

Орден тамплієрів, створений у XII столітті, накопичив величезні багатства. Після знищення ордену у 1307 році чимало легенд оповідають про те, що тамплієри сховали свої скарби, аби вони не потрапили до рук короля Франції. Йдеться про золоті монети, коштовності та навіть Святий Грааль.

До цього часу місце, де вони можуть бути приховані, залишається невідомим. Деякі вважають, що скарби можуть бути заховані у підземеллях Європи або навіть на островах Нового Світу. Археологи й шукачі пригод досі продовжують пошуки.

Гравюра "Спалення тамплієрів" (зображення: Вікіпедія)

Скарб Ліми

У 1821 році іспанські колоністи вивезли величезний скарб із Ліми, який мав бути доставлений до Іспанії. Але капітан корабля, дізнавшись про вміст вантажу, вирішив сховати його на острові Кокос біля узбережжя Коста-Ріки.

З того часу доля скарбу залишилася невідомою, як і самого капітана. Вважається, що він містить золоті монети, коштовності та інші цінності на суму понад 200 мільйонів доларів. Численні експедиції до острова не принесли успіху, і скарб залишається загадкою.

Золото Третього рейху

Наприкінці Другої світової війни чимало скарбів нацистської Німеччини зникли разом із останніми нацистськими підрозділами. Серед них виділяється величезна кількість золота, ювелірних виробів та творів мистецтва, вивезених з окупованих країн.

Існує версія, що частина скарбів була затоплена у гірських озерах або в шахтах. Найбільш загадковим залишається Золотий потяг, який нібито перевозив скарби рейху і зник у польських горах.

Нескінченні мішки з золотом у соляній шахті Меркерс (фото: Вікіпедія)

Наполеонівські скарби на Березині

Під час відступу армії Наполеона з Росії у 1812 році багато цінностей були залишені або затоплені в річці Березина. Легенда свідчить, що під час переправи через річку французькі війська втратили значну кількість золота, срібла та інших коштовностей.

Вважається, що ці скарби досі лежать на дні річки або в болотах навколо неї. Багато шукачів скарбів здійснювали експедиції до Березини, але слідів багатства так і не було знайдено.

Бурштинова кімната

Бурштинова кімната була створена на початку XVIII століття і вважалася однією з найкоштовніших прикрас царських палаців. Під час Другої світової війни вона зникла, коли німецькі війська вивезли її з палацу в Царському Селі.

Досі невідомо, куди поділися бурштинові панелі, які оцінюють у сотні мільйонів доларів. Існують версії, що вони або знищені під час бомбардувань, або приховані в підземеллях Східної Європи.

Сучасна реконструкція Бурштинової кімнати (фото: Вікіпедія)

Скарб Флітвудської бухти

Цей скарб пов'язаний з легендою про піратів, що нібито заховали його в 1700-х роках у Флітвудській бухті, розташованій на північному заході Англії. Йдеться про величезну кількість золота, срібла та коштовностей, які пірати вкрали з торгових суден, що проходили через ці води.

Згідно з легендою, вони закопали свій здобуток в піщаних дюнах на березі моря. Протягом багатьох років здійснювалися спроби знайти цей скарб, але жодна експедиція не була успішною.