7 лайфхаків для прання, які зможуть впоратися майже з усіма проблемами

Фен для видалення плям

Часто трапляється, що старі плями від трави, ґрунту чи соку важко вивести звичайними методами, але на допомогу може прийти звичайний фен для волосся. Спершу змочіть місце плями водою, а потім прогрійте феном, щоб підвищити температуру.

Після цього нанесіть трохи мийного засобу, наприклад, прального порошку, та помістіть одяг у пральну машину. Підвищена температура розм’якшує забруднення та допомагає мийним речовинам діяти швидше й ефективніше, що значно полегшує виведення старих плям.

Чому не можна прати носки та одяг з плямами поту гарячою водою

Бруд на носках, манжетах, комірцях та під пахвами часто має білкове походження, оскільки з’являється від поту. Коли білизна чи одяг потрапляють у гарячу воду, білки згортаються та "закріплюються" у волокнах тканини, що робить плями ще важчими для виведення.

Тому прання таких речей слід проводити при температурі не вище 30 градусів, що дозволяє ефективно видалити плями без ризику їхнього закріплення.

Піна для гоління проти косметичних плям

Плями від косметики, такі як тональний крем чи губна помада, можуть стати справжнім викликом. Для видалення таких плям допоможе піна для гоління.

Нанесіть невелику кількість піни на забруднене місце, залиште на 5 хвилин і потім виперіть як зазвичай. Завдяки своїм інгредієнтам піна для гоління ефективно розщеплює косметичні речовини, що робить процес очищення одягу швидшим і легшим.

Ополіскувач для рота для очищення пральної машини

Якщо пральна машина потребує дезінфекції та очищення від грибка чи неприємного запаху, допоможе звичайний ополіскувач для рота. Додайте половину склянки рідини до відділення для порошку та запустіть повний цикл прання без білизни.

Ополіскувач ефективно бореться з грибками та бактеріями, а також видаляє залишкові неприємні запахи, роблячи машину свіжою та чистою.

Дитячий шампунь для відновлення розміру трикотажу

Трикотажні речі, які зменшилися після прання, можна відновити до початкового розміру за допомогою дитячого шампуню. Замочіть одяг у теплій воді з додаванням шампуню, залиште на певний час, поки тканина не стане м'якою.

Потім обережно розкладіть її на рушнику, розправляючи до потрібного розміру, і залиште для повного висихання. Це допоможе повернути одягу оригінальний вигляд без ризику його пошкодження.

Фольга проти статичної електрики

Щоб речі після прання не накопичували статичний заряд, киньте в барабан пральної машини кілька зім'ятих кульок з алюмінієвої фольги. Алюміній поглинає статичну електрику, і ваш одяг більше не буде "бити струмом".

Сухий рушник для швидкого сушіння

Якщо вам потрібно швидко висушити річ після прання, використайте сухий махровий рушник. Загорніть випраний одяг у рушник і поставте машину на режим віджиму. Сухий рушник вбиратиме зайву вологу, прискорюючи процес сушіння, що особливо зручно, коли річ потрібна негайно.