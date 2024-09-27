7 лайфхаков, которые помогут почистить микроволновку без трения

Со временем любая чистая микроволновка становится грязной из-за постоянного разогрева разнообразной пищи. Обычно стойкий жир необходимо оттирать от стенок прибора. Но существуют лайфхаки, которые помогут быстро почистить микроволновку.

Прокипятить воду

Незначительные загрязнения можно размягчить паром. Для этого налейте в миску, которую можно использовать в микроволновке, воду и поставьте прибор на несколько минут, чтобы закипела вода.

Посуду с водой рекомендуют оставить в закрытой микроволновке примерно на 5 минут, чтобы пар размягчил жир. Тогда его можно легко вытереть мягкой тряпкой.

Прокипятить воду со средством для мытья посуды

Для более стойких загрязнений пара от воды может быть недостаточно. Один из лайфхаков - добавить средство для мытья посуды. Для этого наполните миску для микроволновки 1 стаканом воды и влейте 1 ч. л. средства для мытья посуды.

Нагревайте смесь в микроволновке около двух минут, чтобы образовался пар, но не доводите жидкость до кипения. Дайте смеси настояться в течение трех минут, прежде чем открыть микроволновку.

Осторожно достаньте миску с помощью кухонных перчаток и протрите микроволновку изнутри бумажными полотенцами.

Прокипятить воду с пищевой содой

Поскольку пищевая сода является мягкой щелочью, она идеально подходит для удаления жира и других загрязнений в вашем доме, в том числе тех, которые могли накопиться в микроволновке.

Чтобы почистить микроволновку пищевой содой без трения, наполните миску для микроволновки 1 стаканом воды и 2 ст. л. соды, поставьте ее в микроволновку и установите таймер на три-пять минут.

Это устранит неприятные запахи и отпарит стойкие пятна. Затем протрите микроволновку тряпкой.

Смочить уксусом

Очистка уксусом - это надежный метод для многих вещей в доме, включая микроволновку. Уксус обладает антимикробными и антибактериальными свойствами и очистит вашу микроволновку от любых неприятных микроорганизмов, которые могут скрываться в остатках старой пищи.

Для этого способа опрыскайте внутреннюю часть микроволновки белым уксусом, оставьте средство на 15 минут, затем протрите поверхность тряпкой из микрофибры, промывая тряпку во время протирания. Снимите, вымойте и высушите стеклянную пластину и установите на место.

Уксус расщепляет жир на стенках микроволновки (иллюстративное фото: Freepik)

Если у вас нет под рукой дистиллированного белого уксуса, вы можете использовать яблочный уксус, следуя методике.

Прокипятить уксус

Если загрязнения достаточно стойкие, уксус можно прокипятить, чтобы пар растворил жир. Наполните миску для микроволновки 2 стаканами воды, добавьте 2 ст. л. белого уксуса.

Добавьте несколько капель любимого эфирного масла, если хотите оставить приятный аромат - единственным недостатком очищения уксусом является сильный запах, который он оставляет после себя. Затем поставьте микроволновку на 2-3 минуты на высокую мощность.

Достаньте миску в кухонных перчатках. Смочите чистую тряпку в чаше и протрите жир и грязь.

Прокипятить воду с лимоном

Лимон содержит кислоту, которая также может помочь избавиться от грязи в микроволновке без трения. Наполните стеклянную миску 3-4 стаканами горячей воды, затем нарежьте лимон на кусочки, бросьте их в воду.

Поставьте миску с водой и лимонами в микроволновку примерно на 3-5 минут, пока вода не закипит. Подождите, пока пара растворит грязь - не открывайте дверцу по крайней мере пять минут.

Если через это время грязь не растворилась, поставьте воду в микроволновку еще на минуту, подождите, а затем протрите грязную поверхность влажной тряпкой из микрофибры.

Прокипятить воду с лимонным соком

Натуральный лимон можно заменить концентрированным лимонным магазинным соком. Для этого в тарелку с 3-4 стаканами горячей воды нужно влить 2-3 ст.л. л. лимонный сок.

Включите микроволновку на 3-5 минут, чтобы вода закипела. Подождите примерно 5 минут, не открывая дверцу прибора, а затем протрите жир тряпкой.